Трима с дрога засякоха за ден полицаите от Горна Оряховица

Наркотици иззеха служители на полицейското управление в Горна Оряховица. В сряда сутринта в железничарския град е извършена проверка на 34-годишен от село Ресен, известен на полицията и осъждан. В хода на проверката е намерена и иззета свивка, съдържаща около 2 грама растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис.

Същия ден в село Крушето е извършена проверка на 24-годишен местен жител, в когото е намерен около 1 грам канабис. По двата случая са образувани бързи производства.

При проверка на друг 31-годишен жител на Крушето, известен на полицията, са установени и иззети две хапчета с общо тегло около 2 грама, които при полеви наркотест са реагирали съответно на метаамфетамин и хероин. По случая се води досъдебно производство.