Арестуваха шофьор на кокаин и друг с 1.40 промила зад волана

Пиян шофьор установиха служители на Пътна полиция - Велико Търново.

Вчера следобед в с. Шемшево е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 65-годишен от областния град. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,40 промила. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувана е преписка.

Водач, употребил наркотични вещества установиха служители на РУ – Стражица. Снощи около 20,30 ч. в Стражица е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 36-годишен местен жител. При проверка на водача за употреба на наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на кокаин. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувана е преписка.