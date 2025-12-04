ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Медицински университет – Плевен е първият академич...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21842879 www.24chasa.bg

Арестуваха шофьор на кокаин и друг с 1.40 промила зад волана

Дима Максимова

[email protected]

1308
Драгтест Снимка: Дима Максимова

Пиян шофьор установиха служители на Пътна полиция - Велико Търново.

Вчера следобед в с. Шемшево е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 65-годишен от областния град. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,40 промила. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувана е преписка.

Водач, употребил наркотични вещества установиха служители на РУ – Стражица. Снощи около 20,30 ч. в Стражица е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 36-годишен местен жител. При проверка на водача за употреба на наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на кокаин. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувана е преписка.

Драгтест

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте видео на "24 часа" от протеста и погрома