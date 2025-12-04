ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Медицински университет – Плевен е първият академич...

29 пожара потушени за ден

1116
Пожар. Снимката е илюстративна. Снимка: pixabay

Потушени са 29 пожара в България за изминалото денонощие. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. Пожарните екипи са реагирали на 64 сигнала за произшествия, пише БТА.

Няма загинали и пострадали при пожарите.

С материални щети са възникнали 12 пожара, от които девет - в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 17 пожара. Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции. От тях седем са били при катастрофи, а 21 - при оказване на техническа помощ.

Общо четири са лъжливите повиквания, получени в пожарната за изминалото денонощие.

