29 пожара потушени за ден

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Потушени са 29 пожара в България за изминалото денонощие. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. Пожарните екипи са реагирали на 64 сигнала за произшествия, пише БТА.

Няма загинали и пострадали при пожарите.

С материални щети са възникнали 12 пожара, от които девет - в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 17 пожара. Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции. От тях седем са били при катастрофи, а 21 - при оказване на техническа помощ.

Общо четири са лъжливите повиквания, получени в пожарната за изминалото денонощие.