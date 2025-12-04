ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Медицински университет – Плевен е първият академич...

17 са пострадали в катастрофи за последното денонощие

66-годишен мъж беше ранен при катастрофа в Лом вчера.

 Пострадали са 17 души при катастрофи през изминалото денонощие в страната, съобщиха от МВР.

За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 12. В София са регистрирани 18 леки катастрофи и четири тежки, няма загинали, ранени са четирима, пише БТА.

От началото на месеца са станали 50 катастрофи с осем загинали и 60 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 6194, загиналите са 421, а ранените - 7712. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 година се отчитат с 13 по-малко загинали участници в движението по пътищата през т.г.

