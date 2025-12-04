Засякоха мъж с доста присъди да шофира дрогиран, в колата му - марихуана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 3 декември, около 16:30 часа, автопатрулен екип на полицията в Дряново е спрял за проверка лек автомобил „Ситроен Берлинго", управляван от 37-годишен габровец, многократно осъждан. При тестване за употреба на наркотични вещества техническото средство е отчело положителен резултат за метамфетамин и марихуана, съобщиха от ОДМВР - Габрово. Водачът е отказал да даде кръвна проба за химически анализ.

Допълнително, в автомобила е открита и иззета суха зелена листна маса, която при полевия наркотест е реагирала на марихуана.

Мъжът е задържан по реда на МВР, срещу него е образувано досъдебно производство.