Средствата са част от общо над 102 млн. лв., които ще се инвестират в Шумен по Концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) в следващите 2 до 3 години. Финансирането за Шумен бе одобрено на 29 октомври 2025 г.

Ще се изгради Център за превенция и ранна диагностика на онкологични заболявания в „Koмплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Инвестиции на стойност 19 441 000 лева ще се насочат към здравните заведения „Koмплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД и МБАЛ - Шумен във връзка с одобрените на 29 октомври 2025 г. Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), подготвени от Община Шумен в партньорство със здравните институции.

По Програма „Развитие на регионите“, съфинансирана от Европейския съюз, е заложено създаване на Център за превенция и ранна диагностика на онкологични заболявания в „Koмплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД (КОЦ-Шумен). В тази мярка се предвижда изпълнение на строителство на сграда и доставка на оборудване. Ще се изгради ново здание на стойност 3 531 000 лв. в имот публична общинска собственост, в което ще бъде обособен Центърът. Причината за вдигането на новата сграда е, че съществуващият корпус на КОЦ-Шумен е напълно усвоен за текущата лечебна и диагностична дейност. За Центъра ще бъде закупен позитронно-емисионен томограф/компютърен томограф (PET/CT). Отговорен за изпълнението на дейността е „Koмплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД, партньор на Община Шумен по КИТИ. Общият ресурс за техниката е 8 560 000 лв., като 5 000 000 лв. са безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на регионите“, а 3 560 000 лв. са съфинансиране от страна на КОЦ-Шумен.

В КИТИ са заложени и други 3 350 000 лв. за подобряване качеството на здравните услуги и превенция на социално значими болести в областите Шумен и Търговище. Със средствата ще се обнови медицинска апаратура за диагностика на онкологични заболявания в КОЦ-Шумен чрез закупуване на два броя ехографски апарати и компютър томограф с КТ инжектор за отделението по образна диагностика и апарат за ендоскопска ехография за отделението по онкологична гастроентерология.

Ще се финансират с 4 000 000 лв. и дейности в две направления за МБАЛ – Шумен – закупуване на апаратура и ремонт на помещения за нея. За диагностика на сърдечно-съдови заболявания ще се достави и монтира ангиографска апаратура и софтуер, както и апаратура и софтуер за ехокардиография. И за двата вида апаратура се финансира обучение на медицинския персонал за работа с новото оборудване. Второто направление е обновяване на помещенията, в които ще се постави новата техника.