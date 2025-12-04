Даниел Митов обвини организаторите на протеста за вандалските прояви (Обновява се)

С "хореография" и крясъци "Лъжи" започна изслушването на МВР за протеста от 1 декември

Митов заяви, че са установени две лица, свързани с "Величие" и МЕЧ

ДБ поискаха да покажат в зала видеа как показват провокатори и не намират полиция, само че Рая Назарян им каза, че ще отнеме време за инсталиране на техниката и е трябвало да го поиска вчера

Най-важното е, че протестът не завърши с насилие и окървавяваме, каквато бе целта на въпросните провокации, каза министърът

Остри обвинения към организаторите на протеста от 1 декември отправи вътрешният министър Даниел Митов от парламентарната трибуна по време на тематично изслушване в парламента. Той напомни, че организаторите са тези, които трябва да отсяват съмнителните елементи, както и да предоставят превантивни действия като недопускането на съмнителни и пияни лица. Освен това нямало как да се охранява "нерегламентирано и несъгласувано" шествие.

Закъснение на Ивайло Мирчев от ДБ, който бе вносител на искането за изслушване на властите в МВР за действията им по време на големия протест от 1 декември. А изказванията на вътрешния министър Даниел Митов и останалите униформени бяха съпроводени от подвиквания в зала и видимо напрежение.

Митов, шефът на дирекция "Жандармерия" Николай Николов, Любомир Николов от СДВР и Иван Георгиев от сектор "Масови мероприятия" при СДВР дойдоха в НС за изслушване, посветено на полицейските действия по време на мащабния протест от 1 декември.

Хаос в първите минути настана в залата - вносителят на искането Ивайло Мирчев от ДБ не бе в залата. Другият съпредседател на "Да, България" поиска да започне с въпросите към МВР, но не получи думата.

"Съгласно правилата и правовата държава, трябва да се съобразяваме с буквата на закона. Предлагам ДБ да поканят Ивайло Мирчев в зала и да прекъснем заседанието докато дойде", предложи зам.-председателят на НС Костадин Ангелов от ГЕРБ. Божанов обаче посочи, че вносител на предложението е Мирчев "с неговия реторен подпис, но и ПГ на ПП-ДБ".

Народният председател е вносител на предложението, не парламентарната група, дайте да не изопачаваме, г-н Мирчев е тук, намеси се и шефката на НС Рая Назарян.

"Ще дам възможност на г-н Мирчев да направи изложение на вносител, но не започвайте с процедурните правила", изненадващо заяви Божанов.

Спазваме правилата, съвсем любезно помолихме да изчакаме г-н Мирчев, продължи Назарян. През това време Мирчев се появи и се качи на трибуната.

Като организаторите на агитките имахме хореография и затова исках той да започне, но ще започна аз, иронизира съпредседателят на "Да, Бг". Според него на този протест имало най-много полиция и най-много провокатори, след това се оплака, че на възлови точки нямало полиция. Пред него в шествието към 23 часа се влели провокатори.

Божидар Божанов звъннал на Митов да обясни какво се случва и след това започнал да получава съобщения от провокатори. Тогава научил за спрения ток по бул. "Левски" - МВР знаело за това, вероятно от тази информация се възползвали и провокаторите, прекъснали тока. "Тази подстанция не е аварирала до сега и са запалени кабелите, които отговарят за частта от протеста. Кой прекъсна електрозахранването на половината център на София", попита Мирчев. Пред централата на ДПС също нямало полиция.

"Единствено премиерът имаше адекватна реакция и каза какво ще се случи, вътрешният министър си нямаше и представа какво става", заяви депутатът от ДБ. И добави, че полицията винаги е наблюдавала и има достатъчно опит, за да знае, че протест срещу Пеевски и Борисов ще отиде до централите на партиите им.

Министър Митов обясни, че Столичната община е съгласувала провеждането на протест от 18 до 22 часа и посочи за кои пространства е разрешен той.

"СО не е съгласувала провеждане на шествие. Организатор на мероприятието е Тодор Петров", каза той. След анализ е направен извод, че е възможно да има ескалация и е изготвена разстановка. Министърът напомни и за предварителния брифинг, на който бе обявено, че са изградени 21 контролни пункта, на които да се проверяват съмнителни лица и за такива, познати от друго протести.

Имало е и 2 срещи с организаторите, една от които непосредствено преди мероприятието. А Петров казал, че няма предвидено шествие и, че всичко ще приключи до 22 часа. Охраната е разпоредена от 16 ч. Установени са непочистени контейнери за боклук в центъра. 300 служители от жандармерията и 125 служители в резерв са определени за "допълнително задействане при промяна на обстановката".

Той определи шествието към централите на ДПС и ГЕРБ като нерегламентирано и несъгласувано, а хората минавали през райони, на които няма пунктове за проверка. Тогава сред мирно протестиращите се появили и агресивни лица.

"Невъзможно е осигуряването на охраната на шествие, което се движи по нерегламентиран маршрут", настоя Митов. Отбеляза, че 6 мин. след като е спрял токът в центъра е започнало и хвърлянето на пиротехнически средства. Около 21,30 действията на агресивните лица ескалират - изтръгват дървета, "по-най вандалски начин" е изпотрошен бус, издраскани са други. Митов изброи вандалските прояви от понеделник вечер, пред датското посолство също е правен опит за пожар, излята е запалителна течност, но е провален от униформените.

Пожарникарите са изгасили над 40 контейнера за боклук.

Полицейските служители са поискали съдействие и от протестиращите - да се разграничат от агресорите. Поради липса на възможност нарушаващите реда да бъдат изведени, за да не се предизвикват масови безредици, действията им са заснети, след това са и проследени.

Не е използвана физическа сила срещу протестиращите, само лютив спрей.

На въпрос от ИТН дали са установени "тартори", свързани с политически партии сред агресивните групи Митова каза, че в някои от групите от по 30-40 души има и такива. Посочи обаче Й.М., който на последните избори е бил водач на партия "Величие" в Пазарджик. "Друго е лице с Й.С., познат от протестни прояви на МЕЧ. И двамата са водили групи в райони с най-голяма ексалация", заяви министърът.

И отново напомни, че организаторите не е трябвало да допускат лица с маски, пияни или с предмети, които може да поставят присъстващите в опасност.

"Не сме имали сигнали от организаторите, които да посочат конкретни лица, за които полицията да се намеси. Може и да бъркам", каза той и призова ком. Николов да се намеси.

Перфектно свършена работа на терен от полицията, даде оценката си ком. Николов. И обясни, че не само по време на протеста, а и преди това се е работело за евентуалното установяване на подобни организирани действия. Информацията се анализира, а скоро в СГП ще постъпят материали за подобна организирана дейност.

Ивайло Мирчев каза, че са идентифицирали провокатори. "За съжаление не намирахме полиция. Имаме доказателства", каза той. И поиска да поставят мултимедия, за да покажат действията си - как назовават провокатори и липсва полиция. Ако няма готовност, поиска 15 мин почивка.

Назарян обясни, че искане на мултимедия се заявява ден предварително. За пускане на мултимедия се иска много време, а материалите е трябвало да се дадат по-рано. "Нека проверим колко време ще отнеме. предоставете ми видеофайла, за да го дадем на служителите на НС", каза шефката на НС.

Радостин Василев обаче настоя, че няма човек Й. С който е свързан с МЕЧ. "Аз казвам, че е лъжа. Нямаме такъв. Цялата група на МЕЧ бе пред БНБ и протестира мирно", настоя той. И поиска снимки на лицето, за което твърди, че е част от структурата им. Той обаче разкри името на човека, свързан с "Величие" - Йордан Миципурев.

"Протестите безспорно имат своето основание. Няма как да не се вслушаме в тях. Затова бе изтеглен бюджетът и ще започне процедурата отново", каза министърът. И напомни, че МВР трябва да осигури здравето и живота на мирно протестиращите.

"Г-н Мирчев, такива като вас джен зи ги наричам бета, която се прави на сигма", обърна се той към опозицията.

"Ако успеем да стигнем до организаторите, ще ви уведомим. Нашата цел е тази. Бяха организирани на малки групи от 30-40 човека. Тези, които ръководят тези групи, са ни известни. Въпросът е самото следствие и процеса по разследване какво ще покаже", каза Митов.

Най-важното е, че протестът не завърши с насилие и окървавяваме, каквато бе целта на въпросните провокации, доволен е той.

Към 11 часа Мирчев даде флашка с видеа от протеста, но Назарян му изчете правилника за дейността на НС и какъв е редът при използване на технически средства., т.е. е трябвало да стане ден преди това.

Очаквайте подробности