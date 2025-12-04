ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Медицински университет – Плевен е първият академич...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21843185 www.24chasa.bg

С условна присъда се отърваха двама младежи за обир на златни накити за близо 15 хил. лв.

Тони Маскръчка

1096
Районният съд в Дупница.

Двама обвиняеми младежи на 18 и 16 години се признаха за виновни пред Районния съд в Дупница за кражба от магазин за златна и сребърна бижутерия в града.

В съучастие като извършители И. Б. и Ж. Б. са отнели златни синджири на обща стойност 14 815,80 лева или 7 575,20 EUR (евро) от магазин в Дупница през август 2025 г.

Двамата спрели пред обекта със скутер без номера, пуснали две димки и единият е влязъл в обекта с тъмни дрехи, ръкавици и маска. Пресегнал се към стъклената витрина и взел кадифена подложка със златни синджирчета, излязъл, качил се на скутера и избягал със съучастника си. 

И. Б. на 18 г. и Ж. Б., на 16 г. са възстановили щетите.

Обвиняемият И. Б. е съгласен и ще изтърпи наказание „Лишаване от свобода" за срок от 1 година, чието изтърпяване да се отложи за срок от 3 г. Обвиняемият Ж. Б. е съгласен и ще изтърпи наказание „Лишаване от свобода" за срок от 1 година, чието изтърпяване да се отложи за срок от 2 г. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Районният съд в Дупница.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте видео на "24 часа" от протеста и погрома