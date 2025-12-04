С условна присъда се отърваха двама младежи за обир на златни накити за близо 15 хил. лв.

Двама обвиняеми младежи на 18 и 16 години се признаха за виновни пред Районния съд в Дупница за кражба от магазин за златна и сребърна бижутерия в града.

В съучастие като извършители И. Б. и Ж. Б. са отнели златни синджири на обща стойност 14 815,80 лева или 7 575,20 EUR (евро) от магазин в Дупница през август 2025 г.

Двамата спрели пред обекта със скутер без номера, пуснали две димки и единият е влязъл в обекта с тъмни дрехи, ръкавици и маска. Пресегнал се към стъклената витрина и взел кадифена подложка със златни синджирчета, излязъл, качил се на скутера и избягал със съучастника си.

И. Б. на 18 г. и Ж. Б., на 16 г. са възстановили щетите.

Обвиняемият И. Б. е съгласен и ще изтърпи наказание „Лишаване от свобода" за срок от 1 година, чието изтърпяване да се отложи за срок от 3 г. Обвиняемият Ж. Б. е съгласен и ще изтърпи наказание „Лишаване от свобода" за срок от 1 година, чието изтърпяване да се отложи за срок от 2 г. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.