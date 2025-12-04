15 минутна почивка за депутатите - скараха се още кого да привикат заради протестите

С 15-минутна почивка се сдобиха депутатите, след като успяха да се скарат кого още да повикат заради протестите от 1 декември в София.

Вътрешният министър Даниел Митов, шефът на дирекция "Жандармерия" Николай Николов, Любомир Николов от СДВР и Иван Георгиев от сектор "Масови мероприятия" при СДВР дойдоха в НС за изслушване, посветено на полицейските действия по време на мащабния протест срещу правителството и бюджета.

И тъй като по време да изслушването стана въпрос дали кметът на София Васил Терзиев е бил информиран за случващото се, Станислав Балабанов от ИТН внезапно поиска и той да бъде повикан. Направи го час след като депутатите вече слушаха полицейското ръководство.

Да дойде в зала, ако има смелостта да дойде, настоя Балабанов и поиска 30 мин. почивка.

Шефката на НС Рая Назарян обясни, че трябва да поиска депутатите да гласуват достъп на Терзиев до зала, за което Балабанов направи предложение.

След това обаче Радостин Василев от МЕЧ заговори, че трябва да привикат и Слави Трифонов, за да го питат "дали усеща дългата ръка на Пеевски". И напомни, че Трифонов сам е протестирал на столче пред НС, а "сега обвинява колко е страшно е да се протестира срещу мутрите"

Божидар Божанов от ДБ каза, че няма проблем да дойде и кметът, но той не е част от МВР, а и общинската полиция е била на протестите. "Разбирам усилията вината да се хвърли на кого ли не, на организаторите", обърна се той към мнозинството.

Назарян даде 15 мин. почивка и отказа да предложи на гласуване която и да е процедура. "Процедури за допуск се правят в началото, би било нарушение", обясни тя.