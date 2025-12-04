15 години затвор за мъж, направил опит за убийство на трима във Вършец

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С осъдителна присъда на първа съдебна инстанция приключи дело в Монтана за опит за умишлено убийство с трима пострадали.

Подсъдимият И.И. живеел на семейни начала с Б.П. в дома й във Вършец.

През май 2024 г. двамата се разделили поради чести конфликти, проявявана от страна на мъжа агресия и упражнявано физическо насилие спрямо Б.П.

Около 20,30 ч. на 31.07.2024 г. жената била в двора на дома си заедно с брат си П.В. и С.П., когато през отключената входна порта влязъл И.И.

Той директно се насочил към С.П., извадил нож и му нанесъл удари в горната част на тялото и главата.

Б.П. направила опит да спре подсъдимия, но той нападнал и нея, нанасяйки прободно-порезна рана в областта на рамо и други наранявания. Вследствие на шока и страха пострадалата припаднала.

Докато брат й П.В. се опитал да й окаже помощ, И.И. се насочил към него и му нанесъл удари с ножа в гърба, шията и други части на тялото, което довело до остра кръвозагуба на пострадалия.

П.В. успял да подаде сигнал на телефон за спешни случаи 112, като през това време И.И. напуснал местопроизшествието, изхвърляйки по пътя ножа.

Спрямо тримата пострадали били предприети незабавни животоспасяващи действия от медицински екипи.

Съдът призна за виновен 44-годишния И.И., който е осъждан многократно, за извършеното от него престъпление и го осъди на 15 години лишаване от свобода при „строг" режим на изтърпяване. Понастоящем той е с мярка за неотклонение „задържане под стража".

Присъдата подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред Софийския апелативен съд.