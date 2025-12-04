Илияна Йотова поздрави групата за синхронно пеене и танци „ЖЕСТИМ" за 30-годишнината й

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вицепрезидентът Илияна Йотова беше гост на концерт-спектакъла, посветен на 30-годишнината на групата за синхронно пеене и танци „ЖЕСТИМ". Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

„ЖЕСТИМ" е талант, енергия, красота, култура, смелост и сила на човешкия дух. С жестовете на ръцете, с пространството, което създава човешкото тяло, артистите от „ЖЕСТИМ" успяват да пресъздадат музика и танц, да разкрият душите си и да докоснат нашите души", подчерта в приветствието си вицепрезидентът.

Илияна Йотова специално благодари за всеотдайността на създателя и художествен ръководител на групата Мария Атанасова и на всички специалисти, които „успяват да изкарат наяве всяка искрица талант от артистите".

Вицепрезидентът определи концерт-спектакъла „ЖЕСТИМ" и приятели – 30 години" като празник на изкуството и на присъщите само на хората качества – да строят мостове помежду си, да се разбират и да се подкрепят.