Няма алкохол и дрога в пробите на машиниста на влака, убил момче във Враца

Отрицателни са пробите за алкохол и наркотици на машиниста, управлявал локомотива, който вчера блъсна момче във Враца, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Според информацията, т.. По случая е образувано досъдебно производство.

Загиналото 16-годишно момче е учило в Професионалната техническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров" във Враца. От училището съобщиха на страницата си във фейсбук, че отменят насрочения за днес тържествен концерт и шествието, посветени на 100-годишния юбилей на гимназията, посочва БТА