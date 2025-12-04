ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спектакъл между светове: тайванският U-Theatre на ...

Няма алкохол и дрога в пробите на машиниста на влака, убил момче във Враца

Тежкият инцидент е станал в 14:36 ч. в сряда Снимка: Архив

Отрицателни са пробите за алкохол и наркотици на машиниста, управлявал локомотива, който вчера блъсна момче във Враца, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Според информацията, т.. По случая е образувано досъдебно производство.

Загиналото 16-годишно момче е учило в Професионалната техническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров" във Враца. От училището съобщиха на страницата си във фейсбук, че отменят насрочения за днес тържествен концерт и шествието, посветени на 100-годишния юбилей на гимназията, посочва БТА

