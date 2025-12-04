21-годишен от протеста е бит в РПУ за самопризнания, твърди майка му (Снимки, Видео)

"24 часа" в мейла ти.
Срещу арестувани при безредиците около централата на ДПС в понеделник късно вечерта, след края на протеста, е било упражнено полицейско насилие дори и в 5 РПУ.
За това разказа Десислава Алексиева. Тя е майка на 21-годишният Николай, който е един от арестуваните. Младият мъж продължава да е в ареста заедно с Божидар Бобоков и Йоан Джироу.
21-годишният Николай е бил бит в Пето РПУ от полицаи, за да признае, че е носил в себе си пиратка, твърди Десислава. Като побоят е бил нанесен от полицаи от Първо РПУ, чиито номера е запомнил, добавя майката.
Нямаме такава информация, но приемаме всяко такова твърдение за сигнал и ще бъде извършена проверка, коментираха от МВР твърденията й.
Според Десислава задържането на Николай също е било проява на насилие, защото синът й не бил участвал в безредици.
Николай Алексиев е бил на протеста сам. Като по някое време главата му е била разбита с полицейска палка и момчето само потърсило помощ в ИСУЛ, разказва майката.
След като му е оказана помощ, Николай се е върнал в района на протеста. В района на паметника на Васил Левски му прилошава и помощ опитват да му окажат момиче на име Лейла и също арестуваният Йоан Джироу. Като според Десислава Ники и Йоан не са се познавали до този момент, но Лайла е тяхна обща приятелка.
В момента, в който Йоан оказва помощ на Ники, към тях се втурва полицай, който извежда 21-годишният син на Десислава към средата на пътното платно. Там е повален на земята и отново удрян. Като след това отново бил напръскан и с лютив спрей. Тези думи на майката се потвърждават пък от репортаж на Би Ти Ви, който е заснел ареста на сина й.
Самата Десислава научила за ареста на Ники именно от този репортаж.
"Веднага се насочих към Пето РУ заедно с дъщеря ми и моя приятелка. Обадих се на адвокат Полина Велчева. Бях се подготвила с информация за протеста от страницата на Иван Калчев. Тя потвърди, че идва към Пето.
Когато стигнах, поисках сведение дали Ники е там. Казаха, че не знаят. Настоях. Имали 21 задържани и не можели да ги обработят. Отново настоях, потвърдиха, че е там. Часът – 0:06", разказва майката.
Според Десислава час и половина, след като е пристигнала адвокат Велчева тя не е била допусната до Ники. Първоначално на момчето било отказана и лекарска помощ, твърди майката.
Според думите на жената масово арестуваните от полицията са били млади мъже и жени, които са се прибирали след протеста, а не такива, които са трошили и палили.
$Имам кадри от състоянието на Ники, когато му в нанесен побой още по време на протеста, благодарение на Яна Спасова. Няма да ги публикувам. Не искам други майки да ги виждат. Разтърсващи са.
Някъде има и видео с разказ на Ники.
!!! Търсим момчето, което е снимало видеото, в което Ники разказва какво се е случило. !!!
Това, което знам е, че полицай го е спънал, докато бяга. Ники е паднал. И полицаят е започнал да го бие с палка. Сцепил му е главата и за капак го е напръскал с лютив спрей.
Питам защо? В кой свят и в коя цивилизация учат да бият падналите. Почувствал ли се е полицаят по-добре от това, че е наранил някого, който можеше да му е син. Но както вчера разбрах от приемащия лични вещи в Следствения арест на въпроса „Защо?" се отговаря „Защото защо завършва на О". Инфантилност или безобразен цинизъм е това?
Имаме проблем и той се нарича търпимост към насилието. Омерта, която тегне върху него. Омерта, която прави другите съучастници. Ако имаше нетърпимост към насилието, Ники нямаше да бъде бит и втори път в полицейското управление, защото някой щеше да прекрати това. А понякога е нужен само един човек, които да каже „Спрете!", както ще чуете в едното видео, което споделям. В другото видео ще чуете „Удрии!", написа Десислава Алексиева във фейсбук днес.
