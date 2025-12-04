Съдът във Варна отказа да екстрадира грузинец, издирван от Русия

Варненският окръжен съд отказа екстрадицията на 64-годишен грузински гражданин, издирван от Руската федерация. Там срещу мъжа се води разследване за участие и ръководене на организирана престъпна група за взломни кражби и измами, съобщават от прсслужбата на институцията.

Миналата година той е бил обявен за издирване с червена бюлетина от Интерпол, у нас пребивава постоянно с друго име и гръцки лични документи.

За установяване на самоличността му са били направени лицево идентификационно и дактилоскопско изследвания, които установили, че се касае за едно и също лице.

В Русия престъпленията, за които 64-годишният мъж се разследва, се наказват с лишаване от свобода до 15 години.

Съгласно изискването за Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест се установи, че деянията представляват престъпления и по българския Наказателен кодекс.

От прокуратурата посочиха, че тъй като спрямо издирваното лице има две висящи наказателни производства в България, екстрадицията трябва да бъде отложена.

Пред тричленния съдебен състав на Окръжен съд – Варна, 64-годишният мъж отказа да бъде предаден доброволно. Защитата на грузинския гражданин изтъкна множество международни споразумения, по които Руската федерация, вече не е страна и съответно не може да се гарантира правото на защита, справедлив процес и спазване на правата на човека.