Спектакъл между светове: тайванският U-Theatre на ...

Свиха компоненти от системата за управление на влакове за 1600 лв. в Сливен

жп релси Снимка: Пиксабей

Криминалистите в Сливен разследват кражба на компоненти от система за управление, собственост на Национална компания „Железопътна инфраструктура" към Железопътна секция – Пловдив, разположена западно от железопътната гара в Сливен. Това съобщиха от пресцентъра на областната полиция.

Сигналът за деянието е подаден на 3 декември. По информация на заявителя щетите възлизат на около 1600 лева.

Органите на реда са предприели незабавни издирвателни действия, в резултат на които извършителите са установени в рамките на същия ден.

Работата по случая продължава. По случая е образувано досъдебно производство.

Кражбите от жп инфраструктура в област Сливен не са рядкост, през 2021г. областният управител сезира транспортното и вътрешното министерство за зачестили инциденти на железния път в новозагорски участък, припомня БТА.

