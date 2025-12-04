Свиха компоненти от системата за управление на влакове за 1600 лв. в Сливен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Криминалистите в Сливен разследват кражба на компоненти от система за управление, собственост на Национална компания „Железопътна инфраструктура" към Железопътна секция – Пловдив, разположена западно от железопътната гара в Сливен. Това съобщиха от пресцентъра на областната полиция.

Сигналът за деянието е подаден на 3 декември. По информация на заявителя щетите възлизат на около 1600 лева.

Органите на реда са предприели незабавни издирвателни действия, в резултат на които извършителите са установени в рамките на същия ден.

Работата по случая продължава. По случая е образувано досъдебно производство.

Кражбите от жп инфраструктура в област Сливен не са рядкост, през 2021г. областният управител сезира транспортното и вътрешното министерство за зачестили инциденти на железния път в новозагорски участък, припомня БТА.