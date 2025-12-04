ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спектакъл между светове: тайванският U-Theatre на ...

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Пеевски размаха общи законопроекти с Мирчев

Павлета Давидова

Делян Пеевски в НС СНИМКА: Велислав Николов

"Аз ще ги достигна всички. Те бяха част от нас. Сглобката бе едно цяло, няма да излъжат хората", каза лидерът на ДПС - НН

Докато в зала депутатите се караха за мащабните протести в София от 1 декември, лидерът на ДПС- Ново начало Делян Пеевски размаха в парламентарните кулоари законопроекти, под които неговият подпис стои до този на съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Така де факто той продължи вчерашния им сблъсък.

 Аз обичам винаги с факти да говоря, каза депутат. И започна да показва: "Ивайло Мирчев, Борисов, Пеевски. Ивайло Мирчев, Борисов, Пеевски, Христо Иванов и др. В деловодството има и други. Това е малка част от тях. не могат да избягат от миналото си. Аз ще ги достигна всички. Те бяха част от нас. Сглобката бе едно цяло, няма да излъжат хората", каза Пеевски.Всички те се завираха в кабинета на Борисов и моя. Хората трябва да знаят. Тези хора не могат да ги представляват. Те са лъжци", настоя той.

И напомни - ПП-ДБ управляваха с ДПС 9 месеца. Бяхте 9 месеца с ДПС и всеки ден бяхте в моя кабинет, атакува той.                                                                                                                                                                                                                                                                

