Решаваща крачка Столична община да получи минералната баня в Горна баня

Доклад, с който стартира последната процедура по прехвърляне на минералната баня в Горна баня от държавата към Столична община, е внесъл в МС областният управител на София Стефан Арсов. Това съобщиха от областната администрация.

Това е решаващата стъпка, която ще позволи имотът официално да бъде предоставен на общината, посочва БТА.

"Сградата е ценен паметник на културата и има важно значение за хората в района. Затова финализирането на процедурата трябва да стане в най-кратък срок и при пълна прозрачност", заяви Арсов, цитиран в прессъобщението.

От областната администрация припомнят, че още през май тази година Столичният общински съвет предложи банята да бъде придобита безвъзмездно от общината, за да се използва за обществени нужди от местно значение. Плановете предвиждат реставрация и адаптация на сградата, и превръщането ѝ в модерен хидротермален център.

С внесения доклад процедурата навлиза в решаваща фаза, която отваря пътя за реалното прехвърляне на имота към Столична община и за старта на всички дейности по неговото обновяване. Това е ключова стъпка към възстановяването на минералната баня като съвременен обществен център, достъпен за гражданите и запазващ културната ѝ стойност, отбелязват още от областната администрация.

През май тази година кметът на София Васил Терзиев настоя на среща с областния управител Стефан Арсов, сградата на банята в Горна баня да бъде предоставена за управление на Столичната община. За нас е важно сградата на банята да бъде възстановена. Това е и желанието на гражданите и наша цел – да не допуснем тя да продължава да се руши, а да бъде съхранена и запазена, посочи през май столичният кмет Терзиев.