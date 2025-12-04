Блъснатият от кола мъж на тротинетка в Пловдив с положителен тест за метадон

Алкохолните проби на двамата участници в инцидента са отрицателни

Мъжът на тротинетка, блъснат от кола в Пловдив вчера, е с положителен тест за метадон, съобщават от полицията. Той е на 38 години и е в болница под лекарско наблюдение.

Инцидентът, за който "24 часа" вече писа, е станал около 15,20 ч. вчера на кръстовището между бул. „Шести септември" и бул. „Източен", ударът е между лек автомобил „Фиат" и електрическа тротинетка. При отработване на катастрофата той и 46-годишният шофьор на колата са изпробвани за употреба на алкохол, резултатите са отрицателни. Действията по изясняване на фактите и обстоятелствата, довели до произшествието, се извършват от служители в сектор „Разследване на престъпления по транспорта".