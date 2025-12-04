Наказания, обиди и взаимни обвинения доведоха до 15 минути почивка за депутатите

Рая Назарян наложи вече няколко забележки на народни представители

Напрежението в пленарната зала съвсем се нажежи, а председателката на парламента Рая Назарян реши да остави депутатите да се поуспокоят малко и им даде 20 минути почивка.

Близо 3 часа вече продължава изслушването на вътрешния министър Даниел Митов и представителите на СДВР за мерките и поведението на униформените по време на мащабния протест срещу властта от този понеделник.

ПП-ДБ са изключително настоятелни и подвикват и от местата си. Назарян вече наказа със забележка няколко депутати, а накрая опозицията успя да се скара и помежду си.

Последната капка дойде от изказване на Костадин Костадинов, който се включи в дебата и обвини МВР в двоен стандарт на поведение спрямо протестите, организирани от различни политически сили.

Никакви указания за двоен стандарт в МВР няма, настоя министър Даниел Митов. Всичко зависело от обстоятелствата.

"Българската полиция не е враг на никого, това са живи хора, които по никакъв начин не искат да влизат в сблъсъци и разпри на улицата или другаде. Но са призвани да прилагат закона какъвто е. Да, в някои моменти е имало отклонение, коментираме ги на парламентарен контрол, правим проверки, разследване и като се открият нарушения взимаме отношение. Никакви указания или принципно различно отношение към различни протести от различни партии няма", увери той.

Явор Божанков обаче реши да атакува "Възраждане", заяви че Костадинов не бил на протестите и не смеел да се яви, а присъствието на Цончо Ганев на един от тях пък активирало агресия.

Цвета Рангелова от "Възраждане" видя подбуда за насилие срещу депутат и предупреди Божанков, ще го държат персонално отговорен ако някой народен представител пострада по време на протестите - било наказуемо по закон.

Преди това Манол Пейков от ПП няколко пъти получи предупреждения от Назарян, че ще го изгони от залата заради нарушаване на реда. По-рано днес той получи и забележка, след като обвини министъра, че лъже. Назарян му напомни, че ако има доказателства за това - трябва да ги представи на съответните органи.

По време на дебата и Тошко Йорданов получи забележка. Той обвини Назарян, че изпуска изслушването, оставяйки ДБ да обръщат на дебат уж като процедура, но взимайки отношение. Идва една девойка която вчера пееше песнички...

Защо никой не задава въпроса кой нахранен с пица призова хората да тръгнат в тая посока, извън разрешеното място за протест и каза "директно към централите на ГЕРБ и ДПС? Кой е провокатор в случая - Пицата", заяви шефът на ПГ на ИТН.

Шефката на парламента се оплака, че всички злоупотребяват с процедурите. И наложи забележка на Йорданов.

А Белобрадова се разпозна в думите за "една девойка". "Кога влязохте във властта, станахте председател на комисии и забравихте колко песни вие сте изпели и са ви осъдили", обърна се тя към ИТН. А Йорданов се върна, за да попита "певицата от първи ред, от дует ШИК", коя песен е изпял.

Назарян посъветва Белобрадова и Йорданов да довършат отвън разговора някой пее ли и какво пее.

Лена Бориславова се ядоса на вътрешния министър. "Вместо да пускате шеги, проявете смирение и кажете ще проверя", ядоса се тя, след като той прояви ирония спрямо твърдението на съпартийците й, че студент по джаз пеене е задържан без да е виновен.

"Да ми пускате шеги, да обиждате народните представители и да демонстрирате тази арогантност, за която 100 хил. излязоха да протестират, а не само за бюджета, само ще доведе повече хора следващата седмица", закани се тя.

След нея и Николай Денков опита да повтори тезите й, но Назарян му спря микрофона. След това все пак му даде думата.

"Това е пример за наглостта ви. Критикувате шествието, което с Кирил Петков поведохме и за което нямаше нито един акт на насилие, какво щеше да е, ако бяхме тръгнали към "Левски", където бе спрян токът? Трябва да ни благодарите, че успяхме да предпазим от много по-тежки инциденти, вместо да ни критикувате за това", каза той.

В този момент Рая Назарян буквално се накара на Пейков и се закани да го изгони, защото системно нарушава реда в залата, крещейки от място. Той поиска думата, я те го предупреди, че ще му отнеме думата ако повиши тон или отново има неуважителен изказ.

"Хората ще ви пометат. Те се възпротивиха на вашата арогантност. Трябва да го разберете, трябва да има благоприличие" започна да крещи той, а Назарян му спря микрофона. "Разбрахме ви и ви чухме, същият призив имаше от ваши колеги. Моля спрете да нарушавате реда в залата", настоя тя.