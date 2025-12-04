МВР: Протестиращите да не блокират Аспаруховия мост

При последния протест срещу правителството, който се проведе снощи във Варна, демонстранти са опитали да блокират пътя към Аспарухов мост около 20 ч. По този повод, от ОДМВР- Варна излязоха с позиция, в която заявяват, че са предприели "необходимите мерки за недопускане на нарушения на обществения ред и за осигуряване спокойствието на жителите и гостите на Морската столица".

От полицията подчертават, че няма да позволят да бъде ограничавано свободното придвижване на хората и нормалното функциониране на обществения транспорт в ключова транспортна връзка в региона.

"В резултат на създалата се ситуация десетки граждани, включително много деца, бяха принудени да чакат по спирките в студа и не успяха да са по домовете си навреме", се казва още в позицията.

Напомня се, че при повторен опит за затваряне на най-голямото мостово съоръжение в областта, ще бъдат наложени административно-наказателни мерки спрямо нарушителите, според действащото законодателство.

За подобни действия санкция е в размер от две до седем хиляди лева, по Закона за пътищата – от хиляда до пет хиляди лева.