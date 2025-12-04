"Топлофикация" остави без парно големите болници в София

Големите столични болници останаха без парно заради сериозни пробиви по магистралния топлопровод. Сред засегнатите лечебни заведения са „Александровска", „Майчин дом", „Св. Екатерина" и още ключови лечебни заведения са сред засегнатите, а пациентите и медиците посрещат работния ден при едва 8 градуса в София. В момента в целият център на София е без парно. Температурата в столицата е около 8°.

Заради студа, столичните училища намаляват часовете на 20 минути.

"Пробиви на магистрален топлопровод с диаметър 900 мм на ул. ,,Баба Илийца" и на главно стебло с диаметър 600 мм в двора на ,,Александровска болница", налагат спиране на топлоподаването в част от южните квартали в София", пишат от "Топлофикация" .

От 08:00 ч. на 04.12.2025 г. до 10:00 ч. на 05.12.2025 г., без топлоподаване ще бъдат следните квартали и стопански абонати:

жк. ,,Лагера", част от жк. ,,Хиподрума" /между бул. ,,Цар Борис Ⅲ", бул. ,,Академик Иван Гешов", ул. ,,Найден Геров и ул. ,,Софийски герой"/, кв. ,,Крива река", част от кв. "Буката" /между бул. "Пенчо Славейков", ул. "Христо Станчев", ул. ,,Доспат", бул. ,,Прага", бул. "Патриарх Евтимий" и бул. "Витоша"/, кв. ,,Иван Вазов", част от кв. ,,Лозенец" /между бул. ,,Евлоги и Христо Георгиеви", ул. ,,Ралица", ул. ,,Бисер" и бул. ,,Черни връх"/, жилищна група ,,Южен парк", кв. ,,Здраве", част от МА – I-ва и II-ра Хирургии, Майчин дом, Св. Екатерина, Педиатрия на ул. „Хан Персиян", Кожна и Нервна клиники, хотел „Медик", Ректорат и Патоанатомия.