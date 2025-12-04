Обвиненият в убийството на съпруга на полицай в Първомай пробва да излезе на свобода

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Окръжният съд в Пловдив отказа да го пусне, можел да извърши друго престъпление

Обвиненият в убийството на 45-годишната полицейска съпруга Димитрина Грозева в Първомай Ивелин Цветанов направи неуспешен опит да излезе от ареста. Пловдивският окръжен съд остави без уважение молбата му за промяна на мярката му за неотклонение и той остава задържан.

22-годишният Цветанов е обвинен, че на 18 август т. г. умишлено е умъртвил Димитрина Грозева, майка на неговата приятелка Йоана, с която имали кратка връзка. За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от 10 до 20 години. Според обвинението той влязъл в дома на семейство Грозеви около 4,20 ч. на фаталната дата и пробол жената във врата. Тя издъхнала от кръвозагуба, а тялото ѝ намерил 18-годишният ѝ син Атанас.

Окръжният съд в Пловдив прие, че все още е налице реална опасност от извършване на престъпление при мярка, различна от задържане под стража.

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест в 3-дневен срок пред апелативните магистрати.