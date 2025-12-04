Искат постоянен арест за 43-годишен криминален тип, пласирал кокаин в Разградско

Двама мъже с криминални досиета са задържани при специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Разград. Акцията е проведена с цел разкриване и документиране на развиваната от тях престъпна дейност, свързана с разпространението на кокаин. Под ръководството на Окръжната прокуратура в Разград са извършени претърсвания на два адреса в исперихското село Духовец и във Велико Търново, посочва БТА.

Групата е наблюдавана повече от половин година. Установено е, че двамата са съпричастни към извършването на множество криминални деяния на територията на област Разград. На първи октомври при извършено претърсване на лек автомобил и фирмен офис в Исперих са иззети 28, 45 грама бяло прахообразно вещество, което при тестване реагира положително на кокаин. На 13 октомври в друг автомобил, спрян от полицейски служители до бензиностанция в Исперих, са намерени четири полиетиленови плика с 43,7 грама бяло вещество. След направен нарко-полеви тест съдържанието реагира положително на кокаин. В хода на разследването са иззети още газ-сигнален пистолет, боеприпаси за огнестрелно оръжие и ловни патрони, посочват от ОД на МВР в Разград.

След полицейската акция вчера са повдигнати обвинения на 33-годишен мъж, който е задържан за срок до 24 часа и 43-годишен мъж, който е задържан с прокурорска мярка за 72 часа. Продължава работата по разследване и документиране на престъпленията. Мярката на 43-годишния обвиняем ще се гледа днес в Окръжния съд в Разград, каза говорителят на Областната дирекция на МВР Илияна Георгиева.