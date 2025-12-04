ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спектакъл между светове: тайванският U-Theatre на ...

Спипаха крадец на кобила в Сопот

Кобила . Снимката е илюстративна.

Криминално проявен и осъждан млад жител на Сопот е задържан за кражба на кобила от селскостопанска постройка в града, съобщават от МВР. Младеж от Калековец пък е заловен, след като преди дни отмъкнал две резачки за дърва на обща стойност 240 лева от имота на свой съсед. Документирането на случаите продължават служители от районните управления в Труд и Карлово. Предстои материалите по преписките да бъдат докладвани в прокуратурата.

Разкрита е и кражба в Пловдив.  Служители от Второ РУ започнали работа преди около месец по сигнал, че от паркиран пред частен адрес лек автомобил е задигната мъжка борсета с над 1000 лева и лични документи. При организираните оперативни и издирвателни действия станало ясно, че посегателството е дело на 34-годишен криминално проявен и осъждан мъж. С полицейска заповед той бил отведен в районното управление за едно денонощие. Образувано е досъдебно производство.

