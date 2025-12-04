ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кола пламна в пловдивския квартал "Коматево"

24 часа Пловдив онлайн

Изгоряла кола Снимка: Архив

Разследващи от Първо РУ в Пловдив изясняват причините за пожар, възникнал в лек автомобил снощи. Сигналът за обхваната в пламъци кола в квартал „Коматево" е получен след 23,30 ч. на телефон 112. Огънят бил потушен от екип на противопожарната служба. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

