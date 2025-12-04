ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Ива Христова: COVID достигна пика си и се от...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21844789 www.24chasa.bg

Хванаха крадец на 50 метра електрически проводник за светофар в центъра на Добрич

Дияна Райнова

1508
Полиция

Задържан е крадец на 50 метра електрически проводник, захранващ светофарна уредба в центъра на Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 3 декември след проведени ролицейски действия служители на Първо районно управление на МВР в Добрич задържат криминалнопроявен мъж на 26 години. Установено е, че той е извършител на кражба на 50 метра електрически проводник, захранващ светофарната уредба на кръстовището на бул. „Добруджа" и ул. „Отец Паисий" в центъра на града. При последвалите процесуално-следствени действия полицейските служители установяват, че 26-годишният мъж е извършител на други кражби на електрически проводници от шахти в град Добрич.

С постановление на прокуратурата мярката му за задържане е удължена на 72 часа. Работата по случаите продължава.
Същия ден са задържани и двама мъже - на 27 и 19 години, известни на МВР. В хода на работа полицейските служители са установили, че двамата са извършители на кражба на електрически проводници от новостроящ се обект по ул. „Дунав" в Добрич. Работата по установяване и документиране на престъпната им дейност продължава.

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание