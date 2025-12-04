Хванаха крадец на 50 метра електрически проводник за светофар в центъра на Добрич

Задържан е крадец на 50 метра електрически проводник, захранващ светофарна уредба в центъра на Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 3 декември след проведени ролицейски действия служители на Първо районно управление на МВР в Добрич задържат криминалнопроявен мъж на 26 години. Установено е, че той е извършител на кражба на 50 метра електрически проводник, захранващ светофарната уредба на кръстовището на бул. „Добруджа" и ул. „Отец Паисий" в центъра на града. При последвалите процесуално-следствени действия полицейските служители установяват, че 26-годишният мъж е извършител на други кражби на електрически проводници от шахти в град Добрич.

С постановление на прокуратурата мярката му за задържане е удължена на 72 часа. Работата по случаите продължава.

Същия ден са задържани и двама мъже - на 27 и 19 години, известни на МВР. В хода на работа полицейските служители са установили, че двамата са извършители на кражба на електрически проводници от новостроящ се обект по ул. „Дунав" в Добрич. Работата по установяване и документиране на престъпната им дейност продължава.