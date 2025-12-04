Даниел Митов: Отпуски в МВР не са прекъсвани, зимата е забранено използването на водно оръдие

Оказа се, че агресиращата тълпа има за цел само провокация срещу полицията. За никой не е тайна, че това бе предварително организирано - може да се види от безброй телефони, които бяха насочени към всяко действие на полицейските служители, заяви комисар Николай Николов

Отпуски в МВР заради протеста от понеделник не са прекъсвани, водно оръдие не е било подготвяно, а и няма как да се използва през декември.

Това обяви по време на изслушването си в парламента вътрешният министър Даниел Митов.

"СОБТ (баретите - б.р) не е вдигано в бойна готовност, нито в повишена. Ето го човекът от жандармерията, той трябва да издаде такава заповед, такава няма. Отпуски в МВР не са прекъсвани по отношение на въпросния протест. Няма прекъснати отпуски. Ако имате предвид на някой да му е прекъсната почивката между смените - това да, това е редовна практика. Прекъсват се почивки постоянно, не може да се изтъква като величествена подготовка за нещо страшно", заяви той след като по-рано Ивайло Мирчев от ДБ продължи да настоява, че е имало активиране на полицейските сили в София.

Николай Николова от жандармерията бе категоричен: "Не са използвани служители на Специализирания отряд за борба с тероризма, те имат други задачи. Не са спирани техните почивки и отпуски. Тази седмица има командировани служители от въпросния отряд, които водят обучения на секторите от сектор "Тактически действия в страната".

"Водното оръжие не е привеждано в готовност, в зимни температури е забранено да се използва", подчерта министърът.

Отговорите от Митов дойдоха след въпрос от Калин Стоянов от ДПС-НН, който първо попита защо не е имало охрана пред централата им на ул. "Врабча" , а след това се възмути, че "академикът Денков призова за радикализира на протестиращите, без да осъзнава колко опасно е това, особено от бивш министър-председател". След това се оплака, че Ивайло Мирчев от ДБ е пуснал в деня на протеста публикация във фейсбук, "в който напоително обясняваше", че са спрени отпуски в МВР, командировки, имало сценарии за прекратяване на протеста.

"Усещаше се настройване на хората срещу служители на МВР. Според вас оказват ли влияние такива изказвания, непосредствено преди протестите, имат ли роля за нагнетяване на положението", попита бившият вътрешен министър.

Комисар Николай Николов обясни, че броят на служителите пред централата на ДПС- НН не е бил предварително разстанован и "не е бил, както вие искате" масов, тъй като няма предварително заявено шествие, което да предполага изнасяне на целия протест пред централата".

"Направихме оперативна комбинация да видим дали полицейските служители, изнесени на определено място ще насочат отново тълпа към нас или има друга цел. Оказа се, че агресиращата тълпа има за цел само провокация срещу полицията. За никой не е тайна, че това бе предварително организирано - може да се види от безброй телефони, които бяха насочени към всяко действие на полицейските служители", каза Николов.

Той се спря и на вчерашния "не заявен протест в триъгълника на властта", където провокаторите били далеч по-малобройни, но много по-агресивни в процентно отношение. От 160 проверени лица има чували със забранени вещи, които са носели младежи с профил на локали, както ги наричат медиите, посочи главният комисар. Затова и вчера дали пресконференция, за да насочат вниманието към младежи, които в късните часове вандалстват по софийските улици

"Тази битка, която водим с тях не трябва да е само наша. Трябва да обединим всички усилия, за да им кажем, че тези действия не са повод за адмирации, а грубо нарушение на обществения ред и водят до опетняване на тяхното бъдеще", настоя униформеният.

Мирчев атакува Калин Стоянов, че "прилича на "Възраждане" по отношение на лъжите, които изрича", след което започна да си чете статуса от въпросния ден. Вътрешният министър обаче бе категоричен, че всичко изговорено е невярно. "Фактите са каквито изложи министъра", каза Стоянов.