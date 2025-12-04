ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха 13-годишната Вики от Пловдив жива и здрава

24 часа Пловдив онлайн

Изчезналата 13-годишна пловдивчанка. Снимка: фб

След издирване, продължило цяла нощ, 13-годишната Вики от Пловдив е открита жива и здрава. Това съобщи майката на нейна приятелка в социалните мрежи. На този етап не е ясно къде е било момичето, чието отсъствие вдигна по тревога близки и познати.

За последно Вики е била видяна около 16 часа вчера в района на ул. "Иларион Макариополски", който е в централната част на града.

Подозренията са, че може да била при приятели, без да се обади на близките си. От публикуваната снимка се вижда, че тя обича силни гримове и се стреми към екстравагантна визия, макар и още прекалено малка.

Изчезналата 13-годишна пловдивчанка. Снимка: фб

