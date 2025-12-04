ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Ива Христова: COVID достигна пика си и се от...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21845070 www.24chasa.bg

Освободиха от ареста сина на Атанас Бобоков

5112
Вандалите запалиха няколко кофи по бул. “Дондуков”

Синът на Атанас Бобоков – Божидар Бобоков, беше освободен от ареста с мярка подписка. Божидар Бобоков беше задържан на 1 декември при многохилядния протест в София срещу бюджета и управлението.

При ескалацията на напрежението полицията задържа общо 71 души. Стигна се до палене на контейнери за боклук и сериозни щети на полицейски автомобил и пожарна кола, съобщи bTV. 

Сред задържаните бе синът на бизнесмена Атанас Бобоков – Божидар. По данни на СДВР той е блъскал запален контейнер срещу полицаите.

Синът ми е заложник, не е палил кофи, а в джоба си е имал 20 лв. Това каза пред bTV Атанас Бобоков на 3 декември по повод информацията.

Атанас Бобоков обяви, че целта е семейството му да бъде уязвено именно чрез най-близките му, защото срещу него самия няма юридически инструмент да бъде атакуван.

Вандалите запалиха няколко кофи по бул. “Дондуков”

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание