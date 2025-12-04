Майката на задържан на протеста: В 5 РПУ момичета бяха вързани за пейката за цяло денонощие

Полицията е била в районното някои от задържаните на протеста срещу бюджета и правителството в сряда, а момичета са били вързани за пейка в пето районно и така са изкарали цяло денонощие. Това разказа Десислава Алексиева, майка на едно от арестуваните момчета - Николай Алексиев.

"24 часа" разказа историята на семейство Алексиеви по-рано днес, тъй като майката на задържания я сподели в социалните мрежи. След това тя дойде в парламента, придружена от депутатката от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова, която също беше на протеста и стриймваше във фейсбук от бул. "Дондуков", където беше най-напечената точка на протеста.

"Бях в пето полицейско управление. Бях жив свидетел на това как полицията потъпква правата на всички задържани, как момичета бяха връзвани на пейката и стояха така цяло денонощие. Синът ми е с травма на главата и е бит в пето управление на полицията. Въпреки травмата на главата има спомен кои са били номерата на двамата биещи го полицаи. Те са спрели да го бият тогава, когато е влязъл цивилен полицай и е казал: "Спрете, защото тук има камери". Очакваме от медиите и полицията да изискат тези записи", разказа Алексиева. Тя отрича синът ѝ да е провокатор.

"Той е бил бит на протеста, не му е оказана медицинска помощ. Отишъл е самостоятелно в ИСУЛ, където е бил със зашита глава. Върнал се е и след това, когато нищо не се е случвало, е бил абсолютно незаконно арестуван заедно с други хора. Прибирал се е вкъщи", разказа Алексиева. Тя настоя, че не е в парламента заради сина си, а заради всички незаконно задържани на ареста. Елисавета Белобрадова пък попита министърът кога ще подаде оставка, защото арестите били пълни със студенти, които учат джаз пеене и разказа конкретната история за ранено момче, което е в ареста.

Алексиева не е говорила със сина си от ареста. Жената беше видимо притеснена и разказа, че не е спала от 72 часа. След болницата той е тръгнал към дома си, но така и не се е прибрал, защото е бил арестуван. Той е бил задържан за 24 часа в пето районно, след което с още двама задържани - Божидар Бобоков и Йоан Джироу, е бил преведен в следствения арест. Всички задържани, макар и освободени, са с образувани досъдебни производства, които според Алексиева са бланкетни, понеже са едни и същи за всеки. В тях пише, че понеже делата са с повишена обществена чувствителност, това е отежняващо вината обстоятелство.

"Бях свидетел как полицаи от пето районно управление блъскат защитниците на задържаните. Те блъскаха помощник-адвоката - видях го два пъти, за да не може да влезе и да осъществи защита. Адвокатът, когато бях ангажирала, не беше допуснат в продължение на час и 40 минути до задържаните, а процесуално-следствени действия бяха започнали", разказа Алексиева пред медиите в парламента. Синът ѝ бил без телефон. Още на 2 декември той е дал сведение на адвокатите, че е бит в ареста и че имало полицейско насилие с цел да признае, че е имал в себе си пиратки. Отказали му да му направят натривки на ръцете, така че да се установи дали е имал пиратки.

"Така се е случило с всички задържани, за да им бъдат предявени тези бланкетни обвинения", посочи майката.

Синът ѝ не се е чувствал добре. Бил е до магазин за алкохол и цигари близо до централата на ДПС. Там го видяла негова позната, която била с Йоан Джироу, който също е задържан в последствие. Йоан опитал да му помогне и тогава двамата били задържани.

От сутринта в парламента тече изслушване на ръководството на МВР за протестите, тук е и вътрешният министър Даниел Митов. От трибуната Белобрадова опита да разкаже историята на бития Николай - студент по джаз пеене, но Митов нарече изказването ѝ "пърформънс".

Това е адвокатска версия. Всеки, който е задържан, за много от тях има видеозапис какво прави, включително и за въпросното лице. Тези записи са в прокуратурата, адвокатски версии няма да коментирам, каза Митов. Прокуратурата щяла да провери записите и да се произнесе.

"Твърдите, че арестите са пълни със студенти по джаз пеене. Може да стане хит, не знам дали не го гласите за тикток или фейсбук, ще събере гледания. Цялата ви работа е такава. Тия студенти по джаз пеене къде ги видяхте не знам. Много от нещата, които казахте са неверни", каза още министърът.