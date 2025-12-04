За ЧРД на Даниел Митов: Искат му оставката и го обиждат

Единственото достойно и мъжко решение за вас е да подадете оставка днес, на вашия рожден ден, преди протеста на БОЕЦ. И да станете известен като подал оставка, а не като човека с елека под сакото и леке на душата.

Този призов отправи от парламентарната трибуна навръх рождения ден на вътрешния министър Даниел Митов съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев след близо 4 часа изслушване, свързано с действията на униформените на големия протест от 1 декември.

В отношение по изказването той нарече КПП_та импровизирани, хората не били проверявани масово, затова имало и такива с димки и пиратки. Мирчев настоя, че организаторите на протеста са настоявали да няма ескалация, стюардите били в контакт с полицията, от трибуната призовавали за мирен протест. Лъчът към централата на ГЕРБ, където нямало провокатори "си приключи доста добре и нямаше проблем".

Мирчев се оплака, че МВР не е профилирало провокаторите и, че се опитват да прехвърлят цялата отговорност на организаторите на протеста.

Вие не знаехте къде се намирате, разкритикува той Митов. "Никой не бе профилактиран от провокаторите и е имало явен сценарий, заедно с уникалното безпрецедентно спиране на тока, този протест да се опорочи. Нямаме съмнение", заяви Мирчев. Гневен бе, че в зала не излъчиха и видеата им от протестите.

Депутатът отхвърли обвиненията, че нападат полицаите. "Поздравявахме се, определено ръководителите на място на по-ниските нива бяха изключително адекватни", каза Мирчев.

Според него и при атаките им на Росенец през лятото на 2020 г. имало същия сценарий - "стигнахме до брега, полицията рязко бе отдръпната и бяхме оставени лице в лице срещу хората на Доган". "Тогава също не се стигна до ескалция, защото заедно с тях пяхме химна и сме умни хора, знаем как да реагираме, добави Мирчев. Никой нямало да повярва на вътрешния министър "след случая в Русе".