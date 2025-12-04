Кметът на Калояново иска спешното почистване на затлачената с дървесина река Стряма

При високи води в тесните участъци може да се образуват бентове

Кметът на община Калояново Младен Кичев изпрати спешно писмо до министъра на земеделието и храните Георги Тахов, в което настоява ведомството да се заеме с почистването на река Стряма или да даде правомощия на местната власт да го направи. Реката минава през и покрай селата Песнопой, Иван Вазово, Горна махала, Долна махала, Ръжево Конаре, Ръжево, Дълго поле, Черноземен. В голямата си част коритото е пълно с дървета, храсти, наноси, паднала дървесина и клони, много листна маса.

"Реката е с голяма водосборна мощ и нерегулиран естествен отток, формиращ екстремни стойностни води. През последните месеци в общината са постъпили множество писма и докладни от кметовете на въпросните населени места, които сигнализират за лошото състояние на реката и реалната опасност от наводнения", пише кметът. Всичко това е констатирано от комисия, назначена от областния управител Христина Янчева, сезирана за проблема от Младен Кичев.

Комисията е обходила и огледала проблемните участъци и е изготвила протокол. Става въпрос за коригирани от участъци със задължение на "Напоителни системи" ЕАД - Клон Марица, за извършването на обществени услуги за защита от вредното въздействие на водите. Освен растителността, с която е обрасло коритото на реката, са установени и множество паднали сухи дървета, както и надвиснали над водата. Затова и има опасност при високи води тези дървета да бъдат повлечени от водата в по-тесни участъци от реката и да се получи забентване. Експертите констатират също, че има наносни острови с различна големина по водното течение.

Кметът уведомява министъра, че община Калояново има технически възможност и предлага да се включи в осъществяването на необходимите мерки за почистването на посочените участъци от р. Стряма и коригиране на речното течение. За това обаче кметът трябва да получи разрешение от министъра, или пък Тахов да упълномощи областния управител, който да даде разрешение на Младен Кичев.