Кметът на Калояново иска спешното почистване на затлачената с дървесина река Стряма

24 часа Пловдив онлайн

Кметът на Калояново Младен Кичев (вляво) и областният управител Христина Янчева обсъждат проблема с експерти.

При високи води в тесните участъци може да се образуват бентове

Кметът на община Калояново Младен Кичев изпрати спешно писмо до министъра на земеделието и храните Георги Тахов, в което настоява ведомството да се заеме с почистването на река Стряма или да даде правомощия на местната власт да го направи. Реката минава през и покрай селата Песнопой, Иван Вазово, Горна махала, Долна махала, Ръжево Конаре, Ръжево, Дълго поле, Черноземен. В голямата си част коритото е пълно с дървета, храсти, наноси, паднала дървесина и клони, много листна маса.

"Реката е с голяма водосборна мощ и нерегулиран естествен отток, формиращ екстремни стойностни води. През последните месеци в общината  са постъпили множество писма и докладни от кметовете на въпросните населени места, които сигнализират за лошото състояние на реката и реалната опасност от наводнения", пише кметът. Всичко това е констатирано от комисия, назначена от областния управител Христина Янчева, сезирана за проблема от Младен Кичев.

Комисията е обходила и огледала проблемните участъци и е изготвила протокол. Става въпрос за коригирани от участъци със задължение на "Напоителни системи" ЕАД - Клон Марица, за извършването на обществени услуги за защита от вредното въздействие на водите. Освен растителността, с която е обрасло коритото на реката, са установени и множество паднали сухи дървета, както и надвиснали над водата. Затова и има опасност при високи води тези дървета да бъдат повлечени от водата в по-тесни участъци от реката и да се получи забентване. Експертите констатират също, че има наносни острови с различна големина по водното течение.

Кметът уведомява министъра, че община Калояново има технически възможност и предлага да се включи в осъществяването на необходимите мерки за почистването на посочените участъци от р. Стряма и коригиране на речното течение. За това обаче кметът трябва да получи разрешение от министъра, или пък Тахов да упълномощи областния управител, който да даде разрешение на Младен Кичев.

Кметът на Калояново Младен Кичев (вляво) и областният управител Христина Янчева обсъждат проблема с експерти.

