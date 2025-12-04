ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев: Найден Вълчев бе човек на духа и на дълга, отдаден на литературата

Румен Радев СНИМКА: Георги Палейков

Президентът Румен Радев изразява съболезнования на семейството и близките на поета, писател и преводач Найден Вълчев.

Чрез своето изящно слово Найден Вълчев пресъздаде най-фините нюанси на българската душевност, а творчеството му десетилетия наред оформяше културната ни чувствителност и обогатяваше националната ни идентичност, посочва държавният глава в съболезнователното писмо, съобщават от прессекретариата. Румен Радев допълва, че творбите на автора ще вдъхновяват идните поколения, а песните по негови текстове ще продължават да докосват сърцата.

„Найден Вълчев бе човек на духа и на дълга, отдаден на литературата и на своите сънародници", заявява държавният глава, като отбелязва и приноса на Найден Вълчев за превода на български език на литературни творби на редица класици.

