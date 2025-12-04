Тома Биков към Денков: Вие сте първият академик - революционер

Депутатът от ГЕРБ видя парадоксални тези в обвиненията на опозицията срещу МВР и действията му по време на последния протест

Бих призовал хора като акад. Николай Денков, който е първият революционно настроен академик в света, да се държат повече като академици, отколкото като революционер. България има нужда повече от академици, отколкото от революционери.

Тези думи на Тома Биков от ГЕРБ ядосаха съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ Николай Денков. Изказването дойде като част от отношението на най-голямата парламентарна група след изслушването на вътрешния министър Даниел Митов и СДВР за действията им по време на мащабния протест в София този понеделник.

Няма революция, която да не е довела до тоталитарен режим, настоя Биков. Терорът е част от революционността, добави той в края на изявлението си.

Денков веднага поиска процедура и обвини Боков, че е "загубил представа къде се намира". С опити за оригиналничене още повече настройвате хората срещу себе си. Всяко време има нужда от своите хора - днес и учени, и артисти, и писатели, и академици трябва да кажат "не" на кражбите и на лъжите, с които се прикриват тия кражби", заяви зам.-председателят на ПП.

През това време председателката на парламента Рая Назарян опита да защити съпартиеца си - Биков искал да похвали Денков, да го даде за пример.

Биков излезе в обяснение - не искал да обиди Денков, или предизвика лично обяснение. С това си получи похвала от Назарян - правело му чест, че обяснил, че няма опит за обида.

Преди това Биков определи изказването на смислено и полезно - така гражданите може да преценят на коя теза да вярват.

"Чу се парадоксална теза - управлението цели да ескалира протест, който е насочен срещу него. Логиката на политиката и поведението на политиците, които са част от управлението винаги е да деескалира общественото напрежение. Няма управление, което да желае напрежението са ескалира срещу него!", каза депутатът.

Втората парадоксална теза било, че управлението наема провокатори, които взаимодействат с полицията и МВР, и подпомагат тази ескалация.

Биков призова да пазим институциите, "защото някой ден може да ни потрябват". Бе доволен, че не е чул обвинения за полицейски насилие.

"Хората, които се опитват да си разделят бащинството и майчинството на тоя протест искат да се покачи ескалацията. Крясъци на колеги, които иначе са културни, част от тях са и в комисията по култура - това поведение цели някаква ескалация", заподозря депутатът.