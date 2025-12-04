ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдът решава дали да остави в ареста четирима от з...

Разсипаха от прегръдки Костадин Димитров в пловдивския район "Тракия", не го пускат (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

1928
Жителка на район "Тракия" прегръща Костадин Димитров.
  • Градоначалникът отиде да даде старт на санирането на 8 блока в района, на който три мандата беше кмет
  • 26 сгради ще бъдат обновени в "Източен", "Южен" и "Тракия" за 51,6 млн. лева

Какво е народна любов, си припомни кметът на Пловдив Костадин Димитров. Показаха му я жителите на район "Тракия", където се появи и хората един през друг го прегръщаха, като не го пускаха да си тръгне. Сегашният му наследник Георги Гатев наблюдаваше отношението на тракийци към човека, който три мандата управляваше района.

Градоначалникът отиде да даде старт на санирането на 8 жилищни сгради.

Още щом се появи до блок 50, всички скочиха от пейките и се завтекоха към него. "Добре дошъл, кмете! Как си? Много ни липсваш!", му казваха един през друг те и го прегръщаха. Блок 50-и е сред 8-те в "Тракия", които ще се санират. Инвестицията за него е 2,5 млн. лева, а апартаментите в него са 140.

След това Димитров отиде до блок 208, който също е включен в списъка за енергийна ефективност. И там картината се повтори. С прегръдки и суперлативи обсипваха градоначалника, а думите, които чуваше, бяха музика за ушите му.

"Обичаме ви. Искаме ви да си дойдете тук", нареждаха тракийци. 

"Сякаш съм се завърнал у дома", призна самият градоначалник, който иначе напоследък е критикуван от пловдивчани за чистотата, градския транспорт, презастрояването и задръстванията.

"Започваме изпълнението на проектите за саниране на общо 26 сгради в  районите „Източен", „Южен" и „Тракия"", обяви Димитров. Общата инвестиция е 51,6 милиона лева.

Ще бъдат обновени 10 сгради в район „Източен" и по 8 в „Южен" и „Тракия".

