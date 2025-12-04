Пуснаха от ареста единия от задържаните за убийството на 23-годишния Костадин в Мадан

Според пловдивския съд нямало доказателства Денис Мюмюн да е участвал в побоя

Наимджан Мехмед станал баща преди по-малко от 24 часа, поиска да си гледа жената и детето

Шабан Мехмед и освободения младеж не се явиха на заседанието, само адвокатът им дойде

На свобода излиза 20-годишният Денис Мюмюн, обвинен в умишленото убийство на Костадин Кабаджов в Мадан. Пловдивският апелативен съд изцяло отмени мярката му за неотклонение "задържане под стража" и го пусна без каквато и да е, като според състава няма доказателства да е участвал в мелето, предшествало смъртта. Останалите трима арестувани остават зад решетките. Магистратите посочиха, че дори да се докаже, че са действали при условията на неизбежна отбрана, пак се налага да са задържани. Съдиите добавиха, че има реална опасност мъжете да се укрият или да извършат друго престъпление, ако са на свобода. Експертна справка пък установила, че причината за смъртта на младия мъж е тежка черепно-мозъчна травма, причинена от множество последователни удари.

Тялото на Костадин Кабаджов беше открито в коритото на река в края на Мадан. Според обвинението до смъртта му се стигнало след масово меле, повод за което станала приятелката на Шабан Мехмед от Кърджали. Мъжът поискал от Караджов да спре да ѝ пише, двамата се скарали и си уговорили среща, на която пристигнали с подкрепление. Започнал бой, в някакъв момент част от участниците падат по стръмен склон. При опит да се изправи, Костадин загубил равновесие и паднал от около 15 м в реката.

Първоначално полицията задържа осем души от Кърджалийска област. Трима от тях се сдобиха с обвинение, а малко по-късно и четвърти човек. Шабан Мехмед, Байрям Мехмед, Неимджан Мехмед и Денис Мюмюн са привлечени към наказателна отговорност за умишлено убийство. Окръжният съд в Смолян ги остави зад решетките, но четиримата обжалваха мерките си за неотклонение.

Прокурорът Марин Дишлянов поиска от съда да остави и четиримата задържани в ареста. По думите му Байрям Мехмед тайно живеел и работел в Швеция, брат му Наимджан и Шабан Мехмед често пътували извън страната, а срещу Денис Мюмюн имало разследване за опит за убийство, който направил като непълнолетен.

Адвокатите на задържаните не се съгласиха с твърдението, че пътуванията зад граница създават риск от укриване. "България е страна от Европейския съюз, в него държавите са отворени и всеки може да си пътува където иска", категорична беше Ивана Бръмбарова, която защитава братята. И посочи, че законът е предвидил и друга мярка - забрана за напускане пределите на страната, с която няма да има нужда те да бъдат задържани. По думите на адвокат Бръмбарова, въпреки началния етап на разследването, по-голямата част от действията вече са извършени и се чакат резултати от експертизи, което не налага мъжете да са зад решетките. Колегата ѝ Васил Василев пък заяви, че Окръжният съд в Смолян не е обяснил защо по-леки мерки за неотклонение не биха свършили работа. Той добави, че Наимджан Мехмед е станал баща преди по-малко от 24 часа и раждането на сина му му създава нова морална отговорност.

Двамата адвокати коментираха и твърдението на прокурора на първа инстанция, който обяснил, че е възможен риск от отмъщение от страна на близките на загиналия Костадин Кабаджов, които имали "логистични и финансови способности" да го направят. Бръмбарова и Василев обаче са на мнение, че в такъв случай престоят в ареста няма да подсигури живота и здравето на клиентите им. Затова поискаха двамата мъже да бъдат пуснати под домашен арест.

Другите обвиняеми - Шабан Мехмед и Денис Мюмюн, не се явиха в залата. Защитникът им Росен Иванов изтъкна, че съдът не е обърнал внимание на тезата за неизбежна отбрана. По думите му не било установено изобщо дали Денис е бил на мястото на убийството. Адвокатът каза, че той не се е отклонявал от мярката си за неотклонение - парична гаранция, по другото производство.

Пред магистратите Байрям Мехмед обясни, че не е бил на мястото, когато Костадин загинал. "Видях, че с Шабан паднаха. Като отидох при тях Коцето му нанасяше удари по лицето и аз като го дръпнах, той се насочи към мен пистолета. Отсреща видях, че идва друг с пистолет към нас и аз избягах. Тревожех се за живота на моя приятел Шабан. Не съм видял нито Денис, нито брат ми Наим", каза той и посока по-лека мярка. За същото настоя и другият обвиняем, за да можел да си види детето. "Искам да кажа, че ние никой не сме убили и на никой не сме посегнали", заяви Наимджан. Брат му пък изтъкна, че за пръв път го обвиняват в умишлено убийство, а това от негова страна "не може да бъде възможно".

Съдебният състав се оттегли на дълго съвещание, за да се запознае с новите доказателства, преди да вземе решение за мярката за неотклонение. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.