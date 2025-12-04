Арестуваният на протеста Ники заснет как замеря полицаи до централата на ДПС (Видео)

21-годишният Николай Алексиев почти сигурно е бил заснет от видеооператор на БТА как участва в атака срещу полицейски кордон при сблъсъците около централата на ДПС в понеделник вечерта. Че всеки от арестуваните е бил заснет на видео какво е вършил днес обяви в парламента вътрешният министър Даниел Митов.

Клипът на телеграфната агенция е качен още същата вечер в ютюб канала й. На него около 1:20 минута се вижда в гръб момче с лилаво яке с жълти ръкави, което замеря отдръпващите се в този момент полицаи. С такова яке е и младежът от репортаж на Би Ти Ви, в който майката на Николай Десислава Алексиева твърди, че е познала ареста на сина си. На клипа на БТА не се вижда друго подобно цветно облекло. Публикуваме клипа с разрешение на БТА. Вижте го тук:

Случаят, за който "24 часа" писа бе разискван днес дори в парламента при изслушването на вътрешния министър Даниел Митов. Той първо бе разказан на трибуната от депутатката от ДБ Елисавета Белобрадова. Впоследствие тя покани и майката Десислава Алексиева да разкаже за случката в парламента.

21-годишният младеж първо е пострадал от полицейски удари с палка в главата и е потърсил помощ в ИСУЛ. Впоследствие се е върнал в района на протеста, където е бил арестуван, разказа майката Десислава Алексиева.

"Бях в пето полицейско управление. Бях жив свидетел на това как полицията потъпква правата на всички задържани, как момичета бяха връзвани на пейката и стояха така цяло денонощие. Синът ми е с травма на главата и е бит в пето управление на полицията. Въпреки травмата на главата има спомен кои са били номерата на двамата биещи го полицаи. Те са спрели да го бият тогава, когато е влязъл цивилен полицай и е казал: "Спрете, защото тук има камери". Очакваме от медиите и полицията да изискат тези записи", разказа Алексиева. Тя отрича синът ѝ да е провокатор.

"Той е бил бит на протеста, не му е оказана медицинска помощ. Отишъл е самостоятелно в ИСУЛ, където е бил със зашита глава. Върнал се е и след това, когато нищо не се е случвало, е бил абсолютно незаконно арестуван заедно с други хора. Прибирал се е вкъщи", разказа Алексиева. Тя настоя, че не е в парламента заради сина си, а заради всички незаконно задържани на ареста. Елисавета Белобрадова пък попита министърът кога ще подаде оставка, защото арестите били пълни със студенти, които учат джаз пеене и разказа конкретната история за ранено момче, което е в ареста.

Алексиева не е говорила със сина си от ареста. Жената беше видимо притеснена и разказа, че не е спала от 72 часа. След болницата той е тръгнал към дома си, но така и не се е прибрал, защото е бил арестуван. Той е бил задържан за 24 часа в пето районно, след което с още двама задържани - Божидар Бобоков и Йоан Джироу, е бил преведен в следствения арест. Всички задържани, макар и освободени, са с образувани досъдебни производства, които според Алексиева са бланкетни, понеже са едни и същи за всеки. В тях пише, че понеже делата са с повишена обществена чувствителност, това е отежняващо вината обстоятелство.

"Това е адвокатска версия. Всеки, който е задържан, за много от тях има видеозапис какво прави, включително и за въпросното лице. Тези записи са в прокуратурата, адвокатски версии няма да коментирам," отвърна обаче Даниел Митов. Прокуратурата щяла да провери записите и да се произнесе, добави той.

"Твърдите, че арестите са пълни със студенти по джаз пеене. Може да стане хит, не знам дали не го гласите за тикток или фейсбук, ще събере гледания. Цялата ви работа е такава. Тия студенти по джаз пеене къде ги видяхте не знам. Много от нещата, които казахте са неверни", каза още министърът.