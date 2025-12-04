В Ракитово ще се радват на ледена пързалка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ледена пързалка ще има отново в Ракитово. Любимата зимна атракция на малки и големи в Ракитово ще отвори врати на 5 декември (петък) в 10:00ч., съобщиха от местната община.

Тази година съоръжението ще е още по-голямо, за да осигури по-добър комфорт на посетителите. Къщичките на Коледния базар също ще посрещнат първите си гости с вкусна скара, топъл шоколад, сладки лакомства и красиви празнични сувенири.

Цената на билета остава непроменена - 5 лв. за 1 час.

Спазена е и традицията всички деца от общината, които посещават детска градина и училище да получат безплатен билет.

Учениците, които живеят в общината, но учат в друго населено място също ще получат билет, който могат да вземат от фронт-офиса на община Ракитово.