Даниел Митов: Организаторите на протеста целяха предварителен образ на държавата като агресор

Да създадат предварителен образ на държавата като агресор, а на полицията - като на насилник. Това е било целта на организаторите на протеста срещу правителството и неговия проектобюджет за 2026 г. според вътрешния министър Даниел Митов. Това обясни той пред Народното събрание, където беше привикан на изслушване заедно с професионалното ръководство на МВР, за да обяснят действията на полицията при големия протест в сряда, на който се стигна до ескалация на напрежението.

"Още преди първият протестиращ да стъпи на улицата за мирния протест публичното пространство беше целенасочено и системно замърсявано именно от организаторите за протеста с мантри за очакване на насилие и откровени измислици за целенасочено заглушаван телекомуникационен сигнал. Широко се разпространяваха внушения, че МВР планира провокации, че се прекъсват отпуски на служители, че специализирани звена са в повишена готовност и МВР ще използва водно оръдие срещу оръдие срещу протестиращите - всичко това е невярно. Между другото това е забранено да се прави при зимни температури. Целта бе ясна - да се създаде предварителен образ на държавата като агресор, а на полицията - като насилник над мирни граждани. Според този предварително изграден наратив протестът щеше да произведе неизбежно физически сблъсък, а срещу гражданите - да се употреби непропорционална сила от органите на реда. Вместо гражданска енергия беше търсена гражданска тревога. Вместо дебат беше търсен страх. Вместо факти - усещане за заплаха", каза министър Митов.

Затова той наредил на шефа на СДВР комисар Любомир Николов ясно да обясни на организаторите да обясни ясно на организаторите риска от ескалация, че трябва да се спазва заявения периметър на протеста и за задължението стюардите да помагат за идентифициране и отделяне на провокаторите.

"Служителите на МВР осигуриха мирния протест. Ние като институция защитихме демократичното право на хората да изразят позицията си. За нас най-важни са били и остават живота и здравето на всички протестиращи", каза още Митов.

"Предварително дадох ясно разпореждане действията на полицията да бъдат подчинени на една основна цел - да се гарантира здравето на мирните граждани и да не се допуска ескалация, която после да бъде представяна като полицейско насилие. Поздравявам колегите за достойно изпълнените задачи - никой не си изпусна нервите, служителите действаха хладнокръвно, професионално, без да използват непропорционална сила въпреки обидите, заплахите и летящите опасни предмети. За нас беше много по-важно да няма пострадали мирни протестиращи и сцени, които след това да бъдат интерпретирани като "под колоните" 2", каза още министърът.

Действията на полицията на терен са били ръководили от оперативен щаб в СДВР. "Не е работа на министъра да се меси в конкретните тактически решения на професионалистите в МВР", посочи Митов.

Днес той се яви публично за първи път от големия протест на 1 декември, понеделник. За него някои изчисляват, че са присъствали около 150 хил. души, но официална статистика няма. Мнозина обаче посочват, че това е най-големият протест от 1997 г. насам, а според други - от 1990 г. Досега министърът не е коментирал случилото се в нощта на 1 декември, нито друг от професионалното ръководство на вътрешното министерство. В парламента днес той се яви заедно с шефовете на дирекция "Жандармерия" Николай Николов, на СДВР Любомир Николов и на сектор "Масови мероприятия" при СДВР Иван Георгиев.

Обвиненията към МВР са, че в нощта на протеста не са реагирали адекватно, когато са се появили провокатори, които ескалираха напрежението. На видеата и снимките на медии и граждани, стриймвали в социалните мрежи, се вижда, че когато младежи с маски започват да палят контейнери за боклук, да къртят колчета, да хвърлят кошчета, димки и пиратки, и да трошат прозорците на блокирани трамваи по бул. "Дондуков", полицията не реагира и не ги спира. Репортерите на "24 часа" също видяха, че централите на ДПС и ГЕРБ, до които стигна протестното шествие, също бяха слабо охранявани. Днес от МВР обясниха, че причината е, че организаторите не са заявили такова шествие, затова и по маршрута нямало униформени.

Според Митов сега част от опозицията опитва да се разграничи от част от призивите, отправени от сцената на протеста. "Един от говорителите на предишния протест крещеше: "Това не е полиция, не е жандармерия, това са еничари и ще бъдат размазани. Този протест ще спре да бъде мирен", разказа Митов, но не посочи кого цитира. Според него този тон е напуснал площада, преместил се е в социалните мрежи и там полицията е станала врага.

"Фактът, че нито един мирен гражданин не пострада, е доказателство, че институциите ни са по-силни от хаоса", завърши Митов.