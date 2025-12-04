Бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС - Ново начало Калин Стоянов обвини ПП-ДБ в двуличие и лъжи. Направи го след близо 5 часа изслушване на вътрешния министър Даниел Митов и представителите на СДВР за протестите в София.

И ги обвини, че имали "искания за щяло и нещяло", но този пък покрай дебата станали известни "интересни обстоятелства".

"ПП-ДБ питат защо си с шапка, защо си без шапка. Защо полицията не се е намесила, като се е намесила - защо. Защо се подготвя водометна машина, защо като се подготвя не се използва", каза Стоянов.

"Пределно ясно стана че Наско Атанасов публично излъгал в една от националните медии - че шествието е съгласувано и дори имало схема, предадена на Столичната община. Стана ясно им че не е факт на Мирчев поста във фейсбук", добави той. Според него искалите изслушването не са наясно как се охранява такова масово мероприятие.

"Няма полицай, който да отиде при хвърлилия бомбичка и да му каже "прощавайте, младежо, повече не правете така". Има си начин и ред на действие. Хората на ръководството на МВР заслужават похвала - техните структури се справиха много професионално", оцени ги бившият министър.

Лично съм изпитал на гърба си колко са двулични тези хора, атакува той. И обвини Николай Денков, че след протестите срещу ръководството на БФС, когато много хора искали оставката на Стоянов като вътрешен министър, лично му заявил; "Калине, ти си професионалист и се справи прекрасно, аз нямам забележки, но не слушай какво трябва да говоря за теб пред медиите".

Денков излезе на трибуната и категорично отрече подобно нещо.

АПС не взеха отношение след изслушването.

Според "Възраждане" мерките на МВР не са били на ниво. Ръководството на МВР не е съгласувало анализа и вероятното развитие на протеста нито с организаторите, нито с кмета на София. МВР не е искало и настоявало пред кмета Васил Терзиев да издаде заповед да прекрати протеста, ако е смятало че ще има безредици. Ръководството на МВР се е провалило в превенцията, обяви в отношение Петър Петров.

От МЕЧ пък попитаха защо не е имало бодикамери по време на протестите.