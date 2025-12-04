Любен Дилов се прости с Найден Вълчев: Лек път сред звездите, капитане!

"Лек път сред звездите, капитане!". Това написа във фейсбук публикация Любен Дилов, в която се прости с поета Найден Вълчев.

"Поетът Найден Вълчев се е възнесъл днес! На патриаршески години и заобиколен от обичта на роднини, приятели и почитатели! Бързам да засвидетелствам за породен път и моята обич. Още в невръстните ми години той ме беше пленил с физическата си прилика с актьора Станислав Микулски, изиграл полския шпионин - капитан Клос. За мен Найден си беше капитан Клос, който освен всички останали качества, пише и страхотни стихове и песни! Когато по-късно научих, че е автор и на "Една българска роза", "На всеки километър" и още куп хитове, капитан Клос се издигна в очите до космическа величина...", пише в публикацията си Любен Дилов.