ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Меси: Пеп е №1

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21846037 www.24chasa.bg

Любен Дилов се прости с Найден Вълчев: Лек път сред звездите, капитане!

3120
Найден Вълчев Снимка: Фейсбук/ Luben Dilov

"Лек път сред звездите, капитане!". Това написа във фейсбук публикация Любен Дилов, в която се прости с поета Найден Вълчев.

"Поетът Найден Вълчев се е възнесъл днес! На патриаршески години и заобиколен от обичта на роднини, приятели и почитатели! Бързам да засвидетелствам за породен път и моята обич. Още в невръстните ми години той ме беше пленил с физическата си прилика с актьора Станислав Микулски, изиграл полския шпионин - капитан Клос. За мен Найден си беше капитан Клос, който освен всички останали качества, пише и страхотни стихове и песни! Когато по-късно научих, че е автор и на "Една българска роза", "На всеки километър" и още куп хитове, капитан Клос се издигна в очите до космическа величина...", пише в публикацията си Любен Дилов.

Найден Вълчев Снимка: Фейсбук/ Luben Dilov

Поетът Найден Вълчев се е възнесъл днес! На патриаршески години и заобиколен от обичта на роднини, приятели и...

Posted by Luben Dilov on Thursday 4 December 2025

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Отговори за еврото: Как се контролират цените