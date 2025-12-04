Тошко Йорданов заподозря схема с "гифтъри" за насилие срещу полицаите

"Социалното недоволство се политизира целенасочено. Колегите от ПП-ДБ виждат протеста като влак, на който да се качат. Ще се опитат да го управляват", заподозря Драгомир Стойнев

Шефът на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов заподозря, че има схема с размяна на подаръци във виртуалното пространство, т.нар. "гифтове" ако протестиращи упражняват насилие срещу полицаите.

Тезата си той прокара докато взимаше отношение след близо 5-часовото изслушване с представители на силовите ведомства, посветено на поведението на униформените този понеделник.

Йорданов попита дали по време на протестите в социалните медии и тик ток някой хора не са пишели "ще ти изпратя гиф, ако удариш полицай или от сорта". И поиска проверка за наличие на "гифтъри".

"Изслушванията по желание на ПП-ДБ се превръщат в самопрострелване в челото, те търпят щети от това, което предизвикват", започна той изказването си. И след като по-рано днес вече получи наказание заради острия си език, отново се оплака пред председателстващата заседанието Рая Назарян, че е допуснала изслушването да бъде обърнато на дебат.

След това изтъкна, че е протестирал от много отдавна - "срещу роднините на Мирчев, Теризев, Панев, тъста на Радан Кънев, всичките тия мракобесни комунистически представители, чиито деца се борели за демокрация".

Според него това е политическа шизофрения, както е и шизофрения защо полицията ги е набила или не.

"Полицията не би, не ги наби на улицата и слава Богу", доволен е той, иначе днес щяло да има разплакани майки и болнични листове. И изрази надежда, че след арестите ще стане ясно има ли замесени политически представители. "Интернет бабаитът, дето му видяхме голямото "Д" на Росенец не е и в залата, каза Йорданов. И се обърна към Даниел Лорер: Той нали щеше да ви бие, да ви завърти шамар зад врата заради междуведомствена страст", заяде се той.

Явор Божанков от ПП-ДБ атакува Йорданов, че обвинява младежите, че протестират, защото някой им плаща, което е грозно отношение и провокация. "Дръжката на микрофон Балабанов (Станислав - б.в.) обикаляше протести и взимаше интервюта...", започна той, припомняйки, че дори лидерът им Слави Трифонов е казвал, че протестът е легална норма да е свали една власт. Някакво достойнство останало ли ви е, попита той ИТН.

От името на БСП - ОЛ шефът на парламентарната им група Драгомир Стойнев обяви, че приемат недоволството на хората и чували исканията им.

"Социалното недоволство се политизира целенасочено. Колегите от ПП-ДБ виждат протеста като влак, на който да се качат. Ще се опитат да го управляват", заподозря той.

"Ескалацията не дойде от младите, възрастните и и онези, които дойдоха с децата си, Тя дойде от отделни групи с демократичните призиви от трибуната да излязат отвъд рамките на разрешения протест. Щом ПП-ДБ приемате да излезете извън рамките на правилата, готови ли сте да управлявате страната без правила?", попита зам.-шефът на НС.

И се скара на ПП-ДБ, че не са имали право на шествие.

"В 6 се обаждате, че тръгвате нанякъде и министърът трябва да гадае накъде ще тръгнете", гневен бе Стойнев. И размаха и уведомлението до СО.

Уж нямало пунктове за проверка, а пред телевизиите хората се оплаквали от многото проверки и че им бъркат по чантите.

Злоупотребявате и се опиянявате, виждайки се във властта, няма да се случи - за пореден път ще излъжете българските граждани, заяви Стойнев.