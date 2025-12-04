В пакт се обединяват районни кметове в София - за център без драсканици и вандали

Координират се с 3 полицейски управления, социални служби, Столичния инспекторат

Районните кметове на "Средец" Трайчо Трайков, "Оборище" Георги Кузмов и "Триадица" Димитър Божилов в столицата се обединяват в "Пакт за центъра".

Идеята е на кмета на "Средец" Трайчо Трайков, като чрез пакта ще се търсят решения по теми, които "бодат очите на жителите и гостите на централната градска част, но не са по силите на една конкретна администрация".

Инициативата на тримата е подкрепена от кмета на София Васил Терзиев.

Вече имахме такава междуинституционална среща в "Средец" с участието на полицията, РЗИ, социалните служби, общинската дирекция по сигурност и Столичния инспекторат, разказа Трайчо Трайков.

"Идеята е в "Пакт за центъра" да намираме конкретни решения по различните прояви на вандализъм - драсканици, чупене на елементи на градската среда, въпроси по сигурността, хора, които живеят по улиците, включително с психически проблеми, цапане и мръсотия", обясни той пред "24 часа".

Идеалният център на София е разделен между три РПУ-та. За шума пък може да санкционират РЗИ и МВР, но отговорността носи общината, а ние не разполагаме с устройства за мерене на децибелите, описа Трайков.

На първата среща например една от обсъдените теми била по-строгото прилагане на указа за борба с дребното хулиганство спрямо нарушители на обществения ред в центъра.

Следващата среща на пакта ще се проведе при кмета Терзиев, като идеята е освен районните кметове да присъстват и представители на трите полицейски управления и останалите служби, които имат отношение към проблемите на центъра.

Срещите ще се провеждат регулярно, за да има координация на различните служби по решаването на проблемите и да се изготвят конкретни планове за действие. Към пакта можело да се присъединят и кметовете на още два района, части от които също попадат в по-широкия център - "Лозенец" и "Възраждане".

"Целта е да не се губи време във формализъм - кой за какво отговаря, а да имаме директна връзка и правомощията, които различните институции имат, да се прилагат ефективно, за да се решават по-бързо проблемите на центъра", подчерта Трайков.