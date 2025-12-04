Красимир Вълчев: Много е важно да има повече модерни бази за практическо обучение

Много е важно да има повече модерни бази за практическо обучение, за да привличаме повече ученици в професионалното образование. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на откриването на изцяло обновената и модернизирана база и нов STEM център в Професионалната гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев" в Ботевград, съобщиха от пресцентъра на министерството на образованието и науката.

"Основен приоритет е да продължат инвестициите за обновяване на училищни сгради, на общежития и спортна инфраструктура", каза министър Вълчев. Той подчерта, че с изграждащите се в момента STEM кабинети ще се повиши и мотивацията за учене. „Убеден съм, че тези кабинети ще променят и начина на преподаване. Учениците учат много повече с разбиране и са по-мотивирани в тази съвременна среда", посочи той.

Красимир Вълчев поздрави директора на ботевградското училище Иван Николов за осъществяването на проекта и подготвянето на добри технически кадри за индустриите.

С близо 3 млн. лева от Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 и от бюджета на МОН са ремонтирани всички класни стаи, специализираните кабинети, лабораториите, физкултурния салон, санитарни възли и ВиК инсталация на гимназията. Преасфалтирана е спортната площадка, ремонтирана е оградата и игрището – общо 10 декара дворно пространство. Осигурена е достъпна архитектурната среда за хора с увреждания - изграден асансьор и санитарни възли. Изпълнени са и мерки за енергийна ефективност. Ремонтирано и обзаведено е и общежитието, което е на 5 етажа. Закупени са лаптопи, многофункционални устройства, скенери, интерактивни дисплеи, отоплителна климатична система и др.

През тази учебна година в гимназията се обучават 371 ученици в професионална подготовка „Автотранспортна техника", „Компютърна техника и технологии", „Икономика и мениджмънт" и „Бизнес администрация". Дуално обучение има в две паралелки „Газова техника" и „Промишлена електроника", като учениците в тях работят във фирми, докато се обучават. За учениците в специалността „Автотранспортна техника" е оборудвана изключително модерна лаборатория в сградата на гимназията, където те изучават тънкостите на професията чрез работа с компютъризирани съоръжения. Имат си и учебни автомобили.

Училищният STEM център е изграден за 252 490 лева по Плана за възстановяване и устойчивост по проект на младата архитектка Ая Тодорова, която е работила в екип с учителите. Той е в направления „Природни науки" и „Математика и Информатика". Изградени са зони за работа по „Биология и здравно образование", „Химия и опазване на околната среда", „Физика и астрономия", „Математика", „Програмиране", „Компютърни архитектури и запомнящи устройства", „Предприемачество" и "Промишлена електроника". Пет високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи са част от STEM средата.

Министърът присъства и на интердисциплинарни уроци в тях, като учениците правиха опити по химия и показаха как откриват наличие на мазнини, белтъци и въглехидрати, както и умения по електроника.

Училището разполага с богата материално-техническа база от 25 класни стаи, учебни работилници, лаборатории и специализирани кабинети, които подсигуряват практическото обучение по всички специалности. Има 5 компютърни кабинета с най-съвременни компютърни системи, библиотека, физкултурен салон, фитнес и тенис зали. В сградата има уникална станция за мерене на чистотата на въздуха, а пред нея „умни пейки" с вграден интернет.

Сред гостите на празника в гимназията бяха областният управител на София-област Силвия Арнаутска, кметът Иван Гавалюгов, началникът на РУО София-област Росица Иванова, председателят на БАЧУ Мария Каменова, общински съветници и директори на училища.

По време на посещението стана ясно, че с общо 3 161 496 лева по Програма на МОН в 7 училища от община Ботевград се финансира изграждане на нови площадки и физкултурни салони и ремонти на съществуващи съоръжения. В община Ботевград по процедура „Училищна STEM среда" са сключени 11 договора за над 2,3 млн. лева, като десет от тях са готови.

В Ботевград министър Красимир Вълчев проведе работна среща и с учители и директори на училища от общината, в която участваха областният управител Силвия Арнаутска, общинският съветник Дамян Маринов и началникът на РУО Росица Иванова.