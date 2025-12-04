Изправят на съд 25-годишен, отвлякъл бившата си приятелка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Окръжната прокуратура в Габрово внесе обвинителен акт в съда срещу И.Р., на 25 години за отвличане, съобщиха от държавното обвинение.

На 1 юни т.г., около 04.00 часа в с. Батошево общ. Севлиево, до автобусна спирка в близост до дома ѝ, младият мъж отвлякъл бившата си приятелка - И.И., която е 10 г. по-голяма.

И.Р. застанал зад гърба на 35-годишната жена, хванал я през раменете и я набутал насила на предна дясна седалка в управлявания от него лек автомобил „Фолксваген Голф". След това потеглил с автомобила, заедно с отвлечената жена, в посока главен път София-Варна. В продължение на часове той управлявал автомобила в различни посоки, като през цялото време пострадалата го молила да я върне в дома ѝ.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от Окръжен съд - Габрово.