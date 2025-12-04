Над 26 000 килограма храна за хора в нужда събра 13-ото издание на кампанията „Килограм доброта“ на Българската хранителна банка, която за поредна година се осъществява с подкрепата на търговска верига „Фантастико“. Благотворителната инициатива се проведе в 8 от супермаркетите на българската семейна компания.

През изминалия уикенд стотици клиенти на „Фантастико“ и над 250 доброволци събраха близо 930 кашона с хранителни продукти, които според предварителните данни надхвърлят 16 000 килограма храна. Българската търговска верига дарява 10 000 килограма дълготрайни продукти и така общият принос ще надхвърли рекордните за всички издания на кампанията до момента 26 000 килограма храна.

„В своята 13-а година „Килограм доброта“ отново надмина очакванията и постигна отличен резултат. Кампанията обаче е нещо повече от събраната храна - тя доказва, че когато споделяме от сърце, всяка малка щедрост се превръща в голяма промяна! Безкрайно благодарни сме на 252-мата доброволци, които с ентусиазъм и отдаденост направиха кампанията възможна и толкова успешна. Признателни сме на стотиците пазаруващи за дома си хора с отворени сърца. Те ни показаха, че добротата тежи най-много, особено когато стига до хора, които трудно посрещат ежедневните си нужди. Заедно напълнихме 928 кашона, подредихме 56 палета и натоварихме 4 камиона с продукти от първа необходимост – символи на солидарност и човечност“, каза Цанка Миланова, изпълнителен директор на Българската хранителна банка.

Дарените продукти ще достигнат до над 83 000 души в цялата страна - деца без родители, деца и младежи с увреждания, многодетни семейства и самотни родители, жертви на насилие и трафик, самотно живеещи възрастни хора, хора със зависимости, пострадали от бедствия и други хора в риск и в нужда.

„Фантастико“ е дългогодишен партньор на инициативата, като освен с дарение на продукти, компанията подкрепи инициативата със 120 доброволци и оказа цялостна логистична подкрепа за осъществяването на кампанията.

„Благодарим на всички клиенти на „Фантастико“, които през последния уикенд дариха стотици килограми доброта за хора, които изпитват затруднения да осигурят храна за себе си и семействата си. Благодарим за огромната отдаденост и ангажираност на всички доброволци, които бяха посланици на общата ни кауза. Тази година резултатите са наистина впечатляващи, което показва, че съпричастността и доброто са все по-заразителни“, сподели след края на кампанията Светослав Гаврилов, изпълнителен директор на „Фантастико груп“.

Като дарители в кампанията се включиха хора от различни възрастови групи и с различен социален статус, сред които много семейства с деца, студенти и пенсионери. На специално обозначените пунктове в супермаркетите те оставяха ориз, боб, леща, макарони, олио, брашно, захар, консерви, лакомства.

„Реших да се включа, защото искам да даря на деца, които са в затруднение или без родители, и трябва да им помогнем“, казва 9-годишния Мартин, който заедно с баща си беше сред първите, които подкрепиха инициативата по време на семейното пазаруване. „Много се радвам, че мога да помогна в предпразничните дни с нещо от първа необходимост, което да е от полза на всеки нуждаещ се. Всъщност често ни трябва много малко - малко доброта, малко човечност, да си помогнем в тези светли дни. Понякога килограм доброта е напълно достатъчен“, допълва Георги Велков, който също се включи в благотворителната кампания със семейството си.

Сред доброволците в инициативата бяха ученици, студенти, професионалисти от различни сфери, представители на различни граждански организации. „Вярвам, че доброто е заразно и когато аз, чрез личен пример, покажа, че можем да сме добри, ще предам същото послание и на хората отсреща и те могат да дарят продукти за хората, които наистина имат нужда“, споделя Красимира Димитрова, която се включи като доброволец в инициативата за първи път. „Вярвам в добротата и реших, че ако се включа в кампанията и даря няколко часа от деня си, ще допринеса за една добра кауза“, допълва Мартин Ремичков, който е сред доброволците от екипа на „Фантастико“.

Сортирането и броенето на продуктите в централния склад на Българската хранителна банка все още продължава. Крайният резултат от кампанията и това колко точно килограма продукти ще тръгнат към различните части на страната ще стане ясен до края на месеца.