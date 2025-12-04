Министър Георгиев и европейският главен прокурор г-жа Кьовеши откриха офиса на европейските делегирани прокурори в България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Върховенство на закона може да има само, ако има ефективни правоприлагащи органи, заяви министърът на правосъдието Георги Георгиев при откриването на новия офис на българските европейски делегирани прокурори в София.

„Изпълнихме ангажимента си към г-жа Кьовеши и европейската прокуратура, за което благодаря на колегите си от правителството, на Висшия съдебен съвет и на прокуратурата на България“, каза още Георгиев.

На събитието присъства и европейският главен прокурор г-жа Лаура Кьовеши.

Тя също благодари на институциите в България, допринесли за това европейските й делегирани прокурори да имат работни помещения по европейски стандарт.

Офисът на делегираните прокурори и тяхната администрация се намират на столичния бул. "Александър Стамболийски" №45А

Министерският съвет предостави сградата за нуждите на европейската прокуратура в България през месец юли т.г.