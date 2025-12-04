ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха мъж, опитал да открадне скъпи картини в София

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 54-годишен мъж за опит за кражба на скъпи картини.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 01.12.2025 г. на ул. „Солунска" в гр. София, обвиняемият И.А. е проникнал в жилище и е направил опит да отнеме 8 броя картини на обща стойност 20 000 лева от владението на жена. Деянието е останало недовършено поради независещи от обвиняемия причини – задържан е от охранителна фирма. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на наблюдаващ прокурор И.А. е задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

