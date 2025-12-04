8 г. затвор за Руслан от Асеновград, прострелял съсед при скандал

На първа инстанция беше оправдан, но Апелативният съд го призна за виновен

8 години затвор получи асеноврадчанинът Руслан Тодоров, опитал умишлено да умъртви съседа си Христо Иванов. През октомври м.г. Окръжният съд в Пловдив го оправда като прие, че деянието е извършено в условията на неизбежна отбрана и му наложи ефективно наказание единствено за незаконно държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси. Апелативните магистрати обаче го признават за виновен и по двете обвинения.

Пред въззивния съд отново бяха разпитани свидетелите, изслушан беше и експерт от Националния институт по криминалистика, установил барутни микрочастици по ръцете и дрехите на подсъдимия. Магистратите назначиха експертиза с участието на балистик и съдебен медик, която установи точното място, откъдето е произведен изстрелът по Христо Иванов. Изискани и изслушани бяха записите от телефон 112 за получените съобщения по време на инцидента.

Апелативният съд прие за безспорно установено, че на 16 декември 2022 г. бащата на подсъдимия се държал агресивно на улицата, на която живеел, включително и пред дома на Иванов. Той от своя страна излязъл навън, за да изясни случващото се. В този момент при тях пристигнал Руслан, извадил пистолет и от близко разстояние произвел изстрел към съседа, причинявайки огнестрелно нараняване. Последвали няколко обаждания на телефон 112, включително и от самия подсъдим, който съобщил на дежурния в Районното управление в Асеновград за инцидент на улицата. Междувременно започнала масова саморазправа между близки на пострадалия и подсъдимия, в която по думи на очевидци участвали над 40 човека.

На местопроизшествието пристигнал полицейски автопатрул, а Христо Иванов бил откаран в болница, където му е оказана животоспасяваща медицинска помощ.

Присъдата подлежи на обжалване или протест пред Върховния касационен съд.