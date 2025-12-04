Рибари преди Никулден: Вместо паламуд и сафрид, ловим син рак и омари

Треската за риба преди Никулден е обхванала здраво крайморските общини на област Добрич – Шабла, Каварна, Балчик. Цената за килограм на калкана е около 20 лева, но тя зависи и от това колко е голям той, на сафрида – от 5 до 10 лева, на попчетата – около 12-13 лева, тъй като почти ги няма в морето.

„Няма риба в морето край Шабла. Традиционните риби, които се ловят през есента бяха в пъти по-малко като количество. Паламуд почти нямаше, сафридът беше малко, леферът – още по-малко и т.н. Присъстваха обаче обилно в морето нетрадиционни за нашето море видове, които като че ли искат да изместят местните риби.Рибарите се натъкваха на син рак, омари, морската врана стана често често срещана", каза Нелко Йорданов, председател на местната инициативна рибарска група „Шабла – Каварна - Балчик". „На празничните маси на Никулден в Шабленско ще има шаран, за да се спази християнската традиция. Но ще има задължително и морски риби, които са хванати в нашето море. Рибарските сдружения обикновено празнуват по местостоянки – в Шабла, Крапец, Дуранкулак, Тюленово", добави Йорданов. Той пожела и здраве на хората, свързани с морето, и на семействата им. „Рибата ще се върне, ако имаме щадящо отношение към морето. Освен климатичните промени, най-вече човешките дейности са проблем", категоричен е Йорданов, който е и рибар, и водолаз. Местната инициативна рибарска група, която финансира регионални проекти, чака оценяване на стратегията си за следващия програмен период от Мининистерството на земеделието и храните и в момента е без средства, добави той.

„В дните преди Никулден в морето излиза сафрид - малко е дребен, калкан, кефал, чернокоп. Предлага се лефер и паламуд като български пресен, но е внос – замразен, от Турция. Тази година рибата беше определено малко", каза Виктор Лучиянов, известен рибар в Балчик. Той сподели още, че на празничните маси на Никулден в Балчик шаранът ще бъде „прескочен", но ще има в изобилие различни морски риби – сафрид, попчета, ликмус, калкан, кефал. „На празничната маса ще има още бяло вино за рибата, както и туршия, салата от кисело зеле", добави той. „Рибарите задължително празнуват на Никулден, защото иначе дядо Никола ще се ръзсърди и няма да помага, а това не е добре", каза още Лучиянов.

„Много е слаба годината, като говорим за риболов. Преди Никулден влязох в морето, уловът е калкан, барбун, сафрид, попче", каза Сава Караянев от Каварна, който е потомствен рибар и капитан на семеен риболовен кораб „Баща ми се занимава с риболов 35 години, аз поех капитанската щафета на кораба преди 15 години", добавя той. „Освен че няма риба, намаляват и рибарите, млади хора не се „спускат" много-много", казва с тревога Караянев. „Започнаха все по-често да се появяват в нашето море и средиземноморски риби, например минокоп – скален лаврак. Но е вкусен, в Гърция го ценят много", обяснява рибарят.

В Шабла третото издание на Празника на рибената чорба ще се проведе на 6 декември – Никулден, на площада пред читалището.Тази година приоритет в участието ще имат рибарите-именици. Жури ще оцени най-вкусната чорба, а гостите на празника ще похапнат.